ZYE – 2 - RDM 'A RÁDIO DO POVO" -73 ANOS NO AR

ZYE – 2 - Rádio Difusora de Macapá – A rádio do povo

A longeva rádio amapaense completa 73 anos nesse 11 de setembro









Reinaldo Coelho





A primeira emissora de rádio a se instalar no Amapá foi a Rádio Difusora de Macapá (RDM) em 11 de setembro de 1946. Em 1943, pelo decreto-lei 5.814, de 13 de setembro o governo federal criou o Território Federal do Amapá. Tão logo assentado o Poder Executivo Territorial, em 25 de janeiro de 1944, o Governo do Amapá, sob o comando de Janary Gentil Nunes, montou um Serviço de Imprensa e Propaganda, destinada a divulgação de seu programa de ação e desenvolvimento. Um desses órgãos foi o Jornal Amapá – um semanário composto e impresso nas oficinas da imprensa Oficial – que circulou em primeira edição no dia 19 de março de 1945. A RDM entrou no ar, operando em fase experimental, foi dia 15 de dezembro de 1944, um sábado.





É uma emissora septuagenária, porém continua viva e atual. No dia 2 de junho o empresário Venilton Santos, proprietário do Grupo Conceito e Propaganda, e o jornalista Renivaldo Costa, coordenador do prêmio Troféu Imprensa, concederam uma láurea a RDM que resume de forma inconteste a sua importância para a comunicação amapaense. A Rádio Hors-concours , ou seja, a melhor de todas. Há uma unanimidade nesse sentido, a Difusora não tem concorrente, ainda fazendo sua transmissão pela onda de Amplitude Modulada, a frequência de 630 KHz ela continua firme e forte prestando relevantes serviços para a comunicação social do Amapá.





Além dessa honraria exclusiva à RDM conquistou o prêmio de melhor programa jornalístico, o ‘Jornal da Manhã’ e melhor operador de áudio. Para o diretor-presidente da emissora, jornalista e âncora principal do premiado Jornal da Manhã, esse reconhecimento se deve a uma equipe coesa.





“Uma trinca de experimentados jornalistas, Roberto Gato, Pedro Velleda e Anibal Sérgio tocam o programa do estúdio, complementado pelo vibrante e dinâmico repórter Ludy Pacheco. No assessoramento técnico, Bruna Maia comandando a Live do Facebook e os operadores de áudio da emissora. Na condução da pauta de entrevistados o também experimentado jornalista Aníbal Sérgio. Sem regras, sem script, todo dia é um jornal diferente, esse é o diferencial do Jornal da Manhã que levou o público, que compareceu no site do Grupo Conceito, e disse: desta vez o prêmio vai para o Jornal da Manhã da Rádio Difusora de Macapá – 630 KHz”.





“A RÁDIO DO POVO’





A RDM é do povo e prestigiada pelo povo somente tem a crescer. A Rádio Difusora na gestão anterior passou por processo de abandono, de seu espaço estrutural e de equipamentos. Na realidade algumas pessoas insinuaram que a emissora já havia cumprido seu papel social e que, por tanto, deveria ter seus transmissores desligados, pois segundo a sugestão do saudoso jornalista Guarany Neves, o custo da emissora era um fardo para o Estado. Outras pessoas deram pêsames ao atual diretor quando ele assumiu a direção da Difusora.





Tanta negatividade, segundo o jornalista Roberto Gato, foi um estímulo para que fosse formado uma grande equipe na emissora e o trabalho fosse desenvolvido com o propósito de recuperar o prestígio da Rádio do Povo e após três anos de trabalho árduo e comprometido, a Rádio Difusora figura entre as principais rádios FM do Amapá, disputando o primeiro lugar na audiência na capital e no interior a Difusora é imbatível..









Mas o caminho percorrido foi sobre a orientação do governador Waldez Góes, que adotou um lema para seu governo: “cuidar das pessoas e das cidades” – e foi o que a administração da Difusora fez. Primeiramente realizou uma pesquisa em 2015 para saber qual o nível de satisfação do povo com a emissora e a partir das respostas dadas um plano de trabalho foi traçado. Primeiramente recuperar os transmissores do Parque e a implantação dos radiais da emissora de acordo com o que estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas e reimplantar a Caixa de Sintonia, roubada na gestão anterior.









O passo seguinte foi montar uma equipe de qualidade, com profissionais consagrados no rádio amapaense. Entre as aquisições estão o Mister Vado, profissional com 25 anos de rádio FM, George Guimarães outro papa da comunicação de FM, Robertão Carioca, Bianca Castro, o retorno de Azevedo Picanço, Lígia Mônica, a permanência na emissora de Leila Trindade, Josi Santos, Barbosa Neto, Ludy Pacheco, Paulo Silva, Janete Carvalho, Lima Junior, Luiz Trindade, Luiz Cantanhede (FALECIDO), Janderson Cantanhede (atualmente no TCE/AP), Pedro Velleda e um departamento técnico comandada pelo excelente Breno Araújo.





Tecnologia

Transmissão ao vivo pele Facebook









Mais a atual gestão não deixou de acompanhar a evolução tecnológica aplicada ao sistema de rádio e como é notório em todo o mundo, nunca perderá sua importância e liderança nos meios de comunicação. “Em 2015 criamos o aplicativo da RDM e na plataforma da Rádios Net somos primeiro lugar em audiência. Em 2017 criamos a Live da emissora, outra ferramenta que deu enorme visibilidade a Difusora”, explicou Roberto Gato.





Do povo para o povo

Difusora faz transmissão ao vivo do carnaval de Santana.









Uma determinação da direção da Difusora foi levar a emissora ao encontro do povo e várias ações foram desenvolvidas nesse sentido. Primeiramente a Difusora realizou dois aniversários da cidade de Macapá em frente a emissora, que foi amplamente prestigiado pelas autoridades e o público em geral. Realizou eventos nos bairros, denominados de Blitz Difusora e por fim os Show dos Bairros. “Desta forma fomos reconquistando a credibilidade e audiência da emissora. Na pesquisa realizada em 2017 ficou constatado que a difusora possui um percentual de 68% dos ouvintes classe C, D e E. O diretor afirma que todos têm orgulho da fatia de público que alcança”.





Juventude no estúdio e na sintonia









Mas a juventude não foi esquecida na grade da programação da emissora e o programa “Qual o Papo”, apresentado por Roberto Junior e Jhon Nunes, tem mantido uma audiência espetacular na Live, mostrando que a Difusora é uma emissora que fala para um público eclético e dinâmico.

O nível técnico da Rádio Difusora não poderia ser de qualidade inferior. O técnico da emissora Celso Rabelo, um profissional da mais alta qualidade, que tem participação destacada no sindicalismo radiofônico brasileiro, foi reconhecido pelo público com o melhor Operador de Áudio do Amapá. Prêmio que orgulha bastante a equipe Difusora.











Carro chefe









Mas o carro chefe da emissora é sem dúvida nenhuma o ‘Jornal da Manhã’, apresentado pelo jornalista Roberto Gato e coadjuvado pelos jornalistas Pedro Velleda e Anibal Sérgio. Esse programa matutino, com três horas de duração, mesclando notícias, comentários, entrevistas e reportagens de rua, conquistou o prêmio de melhor Programa Jornalístico do Rádio Amapaense em 2018. Uma honra muito grande para a Difusora, tão secundarizada por alguns, levantar um troféu que simboliza o reconhecimento do público com o trabalho sério e comprometido que está realizado na emissora.





E a Difusora pode muito mais. O trabalho continua.