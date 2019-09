Parlamentares retornam as atividades no Palácio Deputado Nelson Salomão, após a reforma













A manhã do dia 24 de setembro de 2019 vai ficar marcada na memória de cada um dos parlamentares, após a conclusão da reforma na sede do Legislativo. Eles retornaram as atividades no plenário Dalto Martins. Antes de iniciarem os trabalhos, os parlamentares foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Kaká Barbosa (PL), o qual fez questão de identificar cada alteração feita no Palácio Deputado Nelson Salomão. A solenidade de apresentação aconteceu na nova sala de reunião da Casa.





"É uma satisfação para mim está entregando a todos um novo ambiente de trabalho para os deputados, para os servidores e para àqueles que acompanham o dia a dia do parlamento. Às mudanças são perceptíveis e em todos os ambientes; mas quero destacar, o plenário que foi modificado e totalmente modernizado com painéis onde todos poderão acompanhar a sessão, a votação destaco o orçamentário, dando a transparência necessária de como utilizamos o recurso público, além da questão da acessibilidade, uma determinação do Ministério Público a qual nós cumprimos", disse o presidente Kaká Barbosa, que completou. "O plenário, também, ganhou novas estações de trabalho, iluminação e um sistema totalmente digital de áudio e imagem?.





O presidente também destacou a questão da segurança. "Investimos na segurança com a aquisição de um scanner por raio-x, portal de detector de metal, além de um moderno sistema de monitoramento de câmera 24h, o que vai garantir aos deputados, servidores e até mesmo para quem vem ao prédio do Legislativo mais segurança", enfatizou.





O líder da oposição, deputado Paulo Lemos (Psol), voltou a parabenizar a ousadia do presidente Kaká Barbosa. "Apesar das críticas que recebemos por conta da reforma feita pela presidência da Casa, queremos dizer que é do conhecimento de todos que esse recurso foi do orçamento da Assembleia, que é constitucional, e a reforma era necessária e que agora a gente possa olhar, também, para as outras demandas e vê de que forma podemos ajudar na reconstrução da saúde, que realmente vive um momento de dificuldade, mas volto a dizer, era realmente necessária fazer essa reforma, assim como é necessário concluir o anexo, que estava abandonado há mais de dez anos e a gestão precisava dar essa resposta e deu", destacou.





Outra a elogiar e reconhecer o esforço do presidente do Legislativo, foi a deputada Cristina Almeida (PSB). Segundo ela, o espaço oportuniza ao servidor desenvolver suas atividades com melhores condições de trabalho. "O que seria de nós parlamentares se não fosse os servidores desta Casa, e com o trabalho deles, podemos dar aos populares a atenção merecida, afinal que a gente faz no parlamento favorece a população do nosso estado, então, esse aspecto é positivo para quem trabalha no Legislativo, mas, também, é importante dizer que agora a gente vai acolher quem realmente é o dono desta Casa e de uma forma digna, que é o cidadão do Estado do Amapá", enalteceu.





A deputada Aldilene Souza (PPL), que está no primeiro mandato, chamou atenção para a acessibilidade. O prédio ganhou banheiros com acessibilidade, foi instalado um elevador para facilitar a mobilidade dentro do prédio, piso tátil e espaço reservado no plenário da Casa. Para atender a demanda, foram construídos 23 conjuntos sanitários, sendo 19 para uso geral, e quatro para pessoas com deficiência.





"É muito importante a preocupação do presidente Kaká Barbosa neste aspecto, os portadores de deficiência tinham essa dificuldade em acessar o prédio, e agora terão uma mobilidade ampla, além do conforto que é merecido; a melhor coisa quando a gente chega a um local é encontrar um ambiente aplausível e que dê satisfação em trabalhar, e isso foi muito bem pensando pela presidência que realizou um trabalho ousado", destacou.





Logo após o encontro com o presidente, os parlamentares acessaram o plenário para a primeira a sessão deliberativa. (Ascom/Alap)

)