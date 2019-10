Aberta a Chamada Escolar Unificada 2020





Iniciou na manhã desta segunda-feira, 21, a Chamada Escolar Unificada 2020 para alunos das redes municipais e estadual. O site foi disponibilizado para acesso a partir das 8h. Pais ou responsáveis que irão participar da Chamada Escolar 2020 devem ficar atentos ao período de realização do processo, que irá até o dia 10 de novembro de 2019. A Chamada Escolar ocorrerá de forma online, no endereço www.escolapublica.ap.gov.br , e poderá ser feita de qualquer ponto com acesso à internet, inclusive, por meio do celular.





Deverão fazer a Chamada Escolar crianças de 4 e 5 anos completos até 31 de março para as séries iniciais (1º e 2º períodos da educação infantil); 1º ano do ensino fundamental (crianças com 6 anos de idade completos até 31 de março); alunos concluindo o 5º ano e estudantes concluintes do 9º ano, além dos estudantes que irão ingressar na 1ª e 3ª fases do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos.





Para a realização da Chamada Escolar, online ou presencial, serão obrigatórios os dados dos seguintes documentos: estudante - Certidão de nascimento, CPF e Carteira do SUS, e quando maior de idade o e-mail; responsável - RG, CPF e comprovante de residência e e-mail. Para quem não tem esse acesso à internet no município de Macapá, a inscrição poderá ser feita nas secretarias de Educação municipal e estadual ou nas escolas da rede municipal, que estão devidamente identificadas sobre a realização do processo.





A chefe da Divisão de Ensino Fundamental da Semed, Debora Vale, explica que esta fase do processo é obrigatória e que ajudará Municípios e Estado no planejamento para o próximo ano. “A Chamada Escolar é a porta de entrada desses alunos e pré-requisito fundamental para a matrícula, que acontecerá em 2020. Na chamada, os pais estão apenas informando aos Municípios e Estado que irão precisar de uma vaga para o próximo ano, indicando a série do aluno e o bairro onde moram, para que, ao chegar o momento de fazer a matrícula, já tenhamos cadastrado esse quantitativo de vaga que será necessário”, esclarece.





“Por isso, é importante que esses pais participem desse planejamento da rede, pois é a partir dele que faremos o levantamento da quantidade de alunos que deverá ingressar na rede pública no próximo ano”, complementa. Com esses dados, prefeituras e governo têm um mapa do número de vagas para o ano subsequente, podendo assim se planejar para receber novos alunos, saber quantos estudantes estão deixando a rede e qual a procedência deles, a demanda por bairro, número de alunos com algum tipo de deficiência, entre outras informações importantes para o planejamento de matrículas.