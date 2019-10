Aplicativo Zarc Plantio Certo será utilizado no curso “A cultura da soja no Amapá”





A utilização do aplicativo móvel Zarc Plantio Certo faz parte da programação do curso “A cultura da soja no Amapá”, a ser realizado pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento Rural (Rurap) e Embrapa Amapá, no período de 23 a 25 de outubro de 2019, incluindo palestras e visitas técnicas a uma área de cultivo e ao setor de embarque de grãos do Porto de Santana (AP). A abertura do evento será às 8 horas desta quarta-feira, 23/10, no Auditório Tucuju, da Embrapa Amapá, em Macapá. Durante os três dias do curso vários especialistas apresentarão aspectos teóricos e práticos relacionados à cultura da soja para as condições do estado do Amapá.

O Zarc é um instrumento de política agrícola e de auxílio na gestão de riscos na agricultura. O objetivo é reduzir os riscos relacionados a mudanças climáticas e permitir a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas (recomendação para cada dez dias), nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares. Nos estudos de Zarc são analisados os parâmetros de clima, solo e ciclos de cultivares, a partir de uma metodologia validada pela Embrapa e adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Por meio do app Zarc Plantio Certo, produtores e demais agentes do agronegócio podem acessar por meio de tablets e smartphones, de forma mais prática, as informações oficiais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc). O aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária (Campinas/SP) para facilitar ao produtor verificar as melhores datas de plantio de 43 culturas no Brasil, incluindo a soja.

O aplicativo Zarc - Plantio Certo foi desenvolvido para o sistema operacional Android e está disponível gratuitamente na loja de aplicativos da Embrapa. O Zarc será apresentado pelo chefe-geral da Embrapa Amapá, Nagib Melém, na manhã desta quarta-feira, que também fará a abertura oficial do evento junto com o diretor-presidente do Rurap, Hélio Dantas.





A capacitação faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Esta capacitação, vinculada à programação local da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019 (SNCT), é dirigida a extensionistas rurais do Rurap e representantes da Federação da Agricultura do Amapá, do Senar, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, do Mapa, da Aprosoja e da empresa Amcel. Entre os tópicos a serem abordados no curso estão preparo de área (plantio direto e convencional) e época de plantio, principais variedades (estágios fenológicos, ciclo das variedades utilizadas, transgenia), nutrição, adubação e FBN. O tema classificação, mercado e comercialização será apresentado pelo presidente da Aprosoja Amapá, Romildo Climeck. Na tarde da quarta-feira, 23/10, o engenheiro agrônomo p esquisador da Embrapa Soja, Rodrigo Luis Brogin vai apresentar aos participantes o Instituto Soja Livre; e em seguida o agrônomo Max Ataliba Ferreira Pires apresentará o Programa Soja Plus. O Soja Livre é oriundo de um programa criado pela Aprosoja Mato Grosso e Embrapa, consistindo na defesa do produtor de soja de escolher a qualidade do grão que deseja plantar em cada safra.

As principais pragas que afetam a cultura da soja, com identificação e controle, faz parte da programação na quinta-feira, 24/10, pela manhã, assim como a apresentação do presidente da Aprosoja Amapá, sobre os cenários para a produção de soja no estado. A tarde da quinta-feira está reservada para uma mesa-redonda com representantes da Aprosoja, Rurap, Universidade Federal do Amapá (Unifap), Embrapa Amapá, Mapa, Faeap, Senar e Amcel, além de sojicultores e revendedores de insumos agrícolas.