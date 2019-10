ARTIGO DE RODOLFO JUAREZ

A Federação das Indústrias do Estado do Amapá (Fieap), fundada no dia 14 de dezembro de 1990, com o nome de Federação das Indústrias do Amapá (Fiap), pelos presidentes e delegados dos sindicatos que se constituíram no grupo de sindicatos fundadores da atual Federação das Indústrias do Estado do Amapá (Fieap), ou seja: Sindicato das Indústrias de Produtos Gráficas do Amapá (SIGAP), Sindicato Estadual das Indústrias de Alfaiataria, Confecção, Tapeçaria e Estofados (SEIACTE), Sindicato Estadual das Indústrias de Alimento, Panificação e Confeitaria (SEIAPC), Sindicato Estadual das Indústrias de Madeira e Artefatos de Madeira (SEIMAM) e Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá (SINDUSCOM/AP), representados pelos seus respectivos presidentes e delegados.