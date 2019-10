Com o espetáculo “Transformando o nosso mundo”, Teatro nas Escolas, da EDP, chega ao Amapá

Espetáculo faz parte do programa EDP nas Escolas, e levará à mais de 1280 estudantes da região o debate sobre cidadania e meio ambiente





Amapá, 28 de outubro de 2019 – Começa essa semana, no Amapá o Teatro nas Escolas, da EDP. Entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro, cerca de 1280 estudantes de escolas públicas de Laranjal do Jari e Porto Grande irão assistir ao espetáculo “Transformando o nosso mundo”, da Cia OS KAKOS. A ação faz parte do projeto EDP nas Escolas, iniciativa do Instituto EDP, organização responsável pelas ações socioambientais da EDP no Brasil, que em conjunto com as secretarias municipais de educação, promove ações de cidadania e de melhoria do ambiente escolar durante o período letivo.





O espetáculo traz como tema "Nossa energia para construir um mundo melhor", em uma peça desenvolvida especialmente para o projeto. Passado no ano de 2030, a companhia de circo apresenta um planeta todo sustentável, onde a pobreza e a desigualdade não existem mais. Composto por uma narrativa lúdica, personagens irreverentes e muita animação, a ideia do espetáculo é mostrar como podemos transformar o mundo em um lugar melhor, seguindo os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU.





Ao todo, serão 9.500 estudantes beneficiados em 46 escolas da rede pública pelo País. A apresentação passará nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins e Amapá.





“Por meio deste projeto, buscamos incentivar as crianças a cuidarem melhor do meio ambiente. O objetivo é sensibilizar os estudantes, de forma lúdica e divertida, sobre o futuro do planeta, e de que juntos podemos alcançar todos os objetivos para um mundo melhor”, afirma Paulo Ramicelli, assessor de diretoria do Instituto EDP.





EDP nas Escolas

O Teatro nas Escolas faz parte do programa EDP nas Escolas, que desde 2002, em parceria com as secretarias municipais de ensino, contribui para o desenvolvimento educacional nas áreas onde atua, com iniciativas que visam o aumento da qualidade de vida estudantil de alunos de escolas públicas por meio de ações de cidadania e de melhoria do ambiente escolar.





O projeto já beneficiou mais de 200 mil estudantes dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Bahia com investimentos em torno de R$ 5 milhões.





O EDP nas Escolas também capacita professores das escolas participantes com conteúdo sobre valores e cidadania, energia e consumo, e gestão de resíduos sólidos, para que os alunos se tornem agentes multiplicadores do que é aprendido em sala de aula.





Agenda - Teatro nas Escolas





Laranjal do Jari

Local: EE São Francisco do Iratapuru

Data: 28 de outubro

Horário: Período vespertino





Local: EE Padaria

Data: 29 de outubro

Horário: Período vespertino





Local: EM Santo Antônio

Data: 29 de outubro

Horário: Período vespertino





Porto Grande

Local: EM Adão Ferreira, Rua Jesus de Nazaré, 1509, Aeroporto, Porto Grande – CEP 68997-000

Data: 01 de novembro

Horário: 9h as 11h / 15h as 17h













SOBRE O IEDP

Desde que foi fundado em 2008, o Instituto EDP investiu mais de R$ 100 milhões em projetos socioculturais, que beneficiaram cerca de três milhões de pessoas, em cerca de 400 programas espalhados por todo o País. Somente em 2018, iniciativas apoiadas pela organização favoreceram 80 mil moradores das comunidades do entorno das áreas de atuação da Companhia. O Instituto EDP tem como responsabilidade estruturar os investimentos e as iniciativas sociais da EDP em frentes ligadas à valorização da Língua Portuguesa, à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado, por meio do esporte, cultura e saúde.