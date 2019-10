Bioparque da Amazônia

08... Os valores do TAC, junto com verbas conseguidas pela administração, iriam permitir a reabertura do zoobotânico. A Prefeitura ofereceu para a reforma R$ 600 mil em recursos próprios, além de R$ 2 milhões em emendas parlamentares, que podiam garantir a volta da visitação no parque para meados de 2015, porém a Presidente Dilma contingenciou em 2014 essas verbas uma do Senador Randolfe no montante de R$ 600.000 do Ministério do Meio Ambiente e outra do deputado Federal Bala de R$ 1 milhão pela SUDAM. Com o impasse na mineradora e o contingenciamento dos recursos federais a saída da administração foi utilizar recursos do município, para revitalização dos logradouros dos animais e construção de áreas da clínica veterinária e da cozinha.