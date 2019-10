Pecuária, pesca e aquicultura são as principais atividades econômicas do município de Amapá. Por esse motivo, no Circuito TecnoAgro 28ª Feira Agropecuária do Amapá (Agropesc), a programação realizada pelo Governo do Amapá em parceria com a Prefeitura de Amapá será focada no desenvolvimento dessas potencialidades. No período de 23 a 26 de outubro, os visitantes poderão participar de oficinas, leilões e conhecer as tecnologias disponíveis no mercado no município.