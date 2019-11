Deputado concede entrevista ao vivo para Rádio Difusora de Macapá

O deputado Max da AABB participou ao vivo do “Jornal da Manhã” da Rádio Difusora de Macapá que também foi transmitido ao vivo pela Internet, a convite do Jornalista Roberto Gato.

Durante aproximadamente 01:50 minutos o parlamentar falou de seus projetos e realizações na Assembleia Legislativa e respondeu a perguntas de internautas e ouvintes da rádio.

Durante a entrevista que teve a participação do também Jornalista Pedro Veleda, foram abordados temas como a atuação do deputado na área da segurança pública, principalmente em relação às conquistas obtidas para o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e vários benefícios que ajudaram para aparelhar a segurança no Amapá.





Max da AABB fez questão também de frisar o projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa que reduziu drasticamente o valor da Cesta Básica do Amapaense.





“Com essa matéria aprovada na Alap, surgiu vários atacadões pela cidade e o que temos observado é que muitos dos produtos comercializados nestes estabelecimentos estão sendo exportados principalmente para o Estado do Pará” disse o deputado.

O parlamentar também lembrou do requerimento de sua autoria n° 0036/19 aprovado por unanimidade que vai garantir a ampliação no abastecimento de água em Laranjal do Jari interligando através do sistema os bairros Samaúma e Malvinas.

Outro requerimento destacado duramente a entrevista foi o de n° 0881/18 que vai beneficiar mais de duas mil famílias que residem no Bairro do Ambrósio em Santana com a construção de um sistema de abastecimento de água.