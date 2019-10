NOVOS GESTORES ASSUMEM A SDR, DIAGRO/AP E IEPA

Estiveram presentes na solenidade, o vice-governador, Jaime Nunes, os deputados estaduais Jesus Pontes e Aldilene Souza, e outros representantes do Poder Executivo





O governador do Amapá, Waldez Góes, empossou novos gestores na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro), e Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa). A reorganização do secretariado seguiu critérios, predominantemente, técnicos. A posse aconteceu nesta terça-feira, 15, no Palácio do Setentrião, em Macapá.





Com as mudanças, o administrador Jorge Souza é o novo diretor-presidente do Iepa, substituindo Marlene Souza. A Diagro passa a ser administrada pelo médico veterinário Álvaro Cavalcante. Ele assume a cadeira antes ocupada pelo também médico veterinário José Renato Ribeiro, que, por sua vez, é o novo secretário da SDR.





Ele falou sobre cada uma das escolhas. “Renato Ribeiro assume a política de desenvolvimento da agricultura amapaense. É importante lembrar que, enquanto ele era gestor da Diagro, o Amapá conquistou o status livre de febre aftosa, com vacinação. Álvaro Cavalcante deverá dar continuidade a esta política de defesa animal e vegetal. Jorge Souza já presidiu o Iepa e retorna ao governo para prestar este serviço de condução da política de pesquisas do Estado”, comentou.

José Renato Ribeiro falou que pretende utilizar sua experiência enquanto gestor da Diagro para gerir a SDR. “Vamos trabalhar como um guarda-chuva ao proteger e acolher os órgãos vinculados, e adotar uma nova dinâmica, levando em consideração a reestruturação do setor econômico”, falou.

Jorge Souza já atuou como diretor-presidente do Iepa, de novembro de 2017 a abril de 2018. Durante a posse, ele falou sobre o compromisso na gestão. “Queremos investir na ciência e tecnologia amapaense, pois, sabemos o quanto é fundamental para o desenvolvimento do estado”, ressaltou.





Perfis

Jorge Souza é administrador de empresas e bacharel em direito, atualmente, ele cursa a Pós-Graduação de Direito Público. Ele é servidor público federal lotado na Superintendência Federal de Agricultura no Amapá. Foi diretor-presidente do Iepa, entre novembro de 2017 e abril de 2018.





José Renato Ribeiro é médico veterinário especialista em Saúde Pública. Tem experiência em exploração econômica e em produção de proteína animal. É servidor público do Estado, desde 1994, e já atuou na Coordenação de Zoonoses; no agronegócio, em propriedades privadas produtoras de bovinos, bubalinos, equinos e suínos, com ênfase na prevenção e controle de doenças animais. Também já foi instrutor de médicos veterinários e consultor em Pecuária e Corte e Leite em animais de exploração pecuária. Ele também tem experiência clínica. Na Diagro, foi responsável por trazer a Certificação Internacional de Área Livre de Febre Aftosa para o Amapá e o Brasil.

Álvaro Cavalcante é médico veterinário e técnico em agropecuária. Ele tem especialidade em Inspeção e Tecnologia de Carne, Leite, Ovos e Pescado; e em Defesa agropecuária. Entre suas experiências profissionais, há o cargo de presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá (CRMV-AP), durante nove anos. Na Diagro, ele já exerceu as funções como coordenador de Defesa Agropecuária e coordenador de Inspeção de Produto de Origem Animal. (Fonte: https://www.portaldoagro.com/veterinario-jose-renato-ribeiro-toma-posse-como-secretario-de-desenvolvimento-rural/ )