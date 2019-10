PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO AMAPÁ AVANÇA EM MACAPÁ E SANTANA

Inicialmente, os serviços ocorrerão nos bairros em que as vias contempladas já receberam a drenagem e a terraplanagem e, em alguns casos, o asfaltamento, restando a construção das calçadas e meio-fio. As equipes da Setrap trabalham na construção do calçamento das ruas Raimundo Ramos da Silva, Yasmim Santos Brito e na Avenida Carlos Lins Cortes, localizadas nos bairros Infraero I e II. As vias do Parque dos Buritis, Ilha Mirim e Açaí também constam no cronograma de construção de calçadas. Nesses bairros serão contempladas as ruas Janary Nunes, 1º de Janeiro, Maria Neuza do Carmo e as avenidas Chico Mendes, Karipunas, Uriel Sales Araújo e Bacabas. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim deste ano.