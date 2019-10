Após 20 anos fechado, Prefeitura de Macapá reabre novo Bioparque da Amazônia









Atuar como espaço inovador de pesquisa, de turismo sustentável e promoção da cidadania. Essa é uma das metas que nortearam a reforma do Parque Zoobotânico Municipal, conhecido agora como Bioparque da Amazônia. Considerado o maior parque em área urbana da Região Norte, após vinte anos fechado, o espaço será reaberto pela Prefeitura de Macapá no dia 25 de outubro e, a partir do dia 26, o público poderá fazer visitas.





Criado em 1973 por Raimundo dos Santos Souza, o “Sacaca”, o parque era inicialmente um espaço para resgatar animais silvestres acidentados durante a construção da estrada que liga Macapá ao porto de Santana. Conhecido na época como Parque Florestal da Cidade, foi das matas do complexo que saíram as mudas e sementes que contribuíram com a arborização do que hoje são as dependências do Instituto Emílio Goeldi, de Belém (PA), e fazem parte também do acervo do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, o mais completo herbário do mundo sobre a Amazônia.





Segundo o prefeito de Macapá, Clécio Luís, o Bioparque da Amazônia abrirá após 20 vinte anos fechado. Ele ressalta que a gestão municipal foi construindo condições necessárias para poder reabrir o parque, e significará um momento histórico para o macapaense. “O espaço ficou fechado por duas décadas, e, com grande alegria, iremos devolvê-lo com uma nova identidade à nossa população. O Bioparque marcará um grande passo para Macapá, rumo a um momento histórico, cercado de grande simbolismo e memórias afetivas de toda uma geração que deseja ansiosamente apresentar o mais novo Bioparque da Amazônia para a geração atual de amapaenses. Uma obra mais que especial para a nossa gestão”, ressalta.





O Parque Zoobotânico Municipal será reaberto e adota o conceito de Bioparque, integrando ecossistemas, animais e pessoas em busca de desenvolvimento sustentável e inovação em pesquisa científica. Para o guarda-parque Nerivan da Silva, que desde 2006 conhece as dependências e há dois anos atua diretamente no Zoobotânico, a reabertura é um acréscimo para a população em diversos aspectos. “A pessoa não vai vir somente ver o parque, aqui dentro tem uma experiência completa em contato com a natureza por meio de trilhas, animais e plantas. É um ambiente completo”.





O Bioparque procura se posicionar como um espaço de promoção da sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social e turístico, estabelecendo vínculos com os moradores do entorno, gerando alternativas econômicas sustentáveis como artesanato, guardas-parque e atividades culturais, criando relações harmoniosas entre moradores e floresta.





O complexo agora possui diversas trilhas de diferentes níveis de dificuldade, amplo espaço para piqueniques, orquidário, redário, espaços de interação, meliponário, trilha aquática, tirolesa e o ecótono, que é uma área de transição entre três ecossistemas: a mata de terra firma, o cerrado e a ressaca.





Moisés Dutra, que conheceu o Zoobotânico anteriormente, fala com alegria sobre a espera pelo novo espaço. “É uma conquista para a nossa população. Sempre senti uma tristeza em ver esse espaço fechado, e agora, em breve, poderei voltar aqui com a minha família e conhecer o novo parque”, pontua.





Além da estrutura voltada para atender as visitas orientadas e integradas à conservação ambiental, há calçadas sinalizadas, espaços recreativos acessíveis para usuários com dificuldades de locomoção e crianças. O novo Bioparque será também um espaço para desenvolvimento da ciência, por meio de parcerias com universidades e fundações de pesquisas do Amapá e outros estados.





A reabertura do Bioparque faz parte do projeto Macapá Rumo aos 300 anos, que, por intermédio de um planejamento estratégico, visa desenvolver Macapá em diferentes aspectos, com investimentos em inovação, tecnologia e sustentabilidade.









Orquidário Municipal do Bioparque busca a conservação de orquídeas nativas





Buscando integrar o público e a natureza, o Bioparque da Amazônia, antigo Parque Zoobotânico, que ficou fechado por vinte anos e será reaberto pela Prefeitura de Macapá no dia 25 de outubro, conta agora com novas atrações. Uma das possibilidades de visitação é o Memorial das Orquídeas de Teresa Leite Chaves, nome dado em homenagem à criadora Terezinha Leite Chaves Pinto.





Fátima Almeida, agente de defesa ambiental do Bioparque, está na coordenação do Orquidário Municipal há cinco anos e conta que não tinha ideia de como cuidar de orquídeas, mas, com esforço e dedicação, aprendeu e continua aprendendo. “Orquídeas não precisam de terra, os insumos são leves, como o caroço do açaí. Facilita a drenagem de água e evita fungos”, relata a agente.





O Orquidário do Bioparque tem apenas sete meses e abriga espécies nativas, catalogadas graças ao projeto Orquídeas do Amapá. Ao todo, são 242 espécies de orquídeas e 74 de bromélias mantidas por meio do trabalho dos agentes e da parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).





“O Amapá é um dos maiores celeiros de orquídeas do Brasil. Muitas delas ainda não catalogadas. Nosso trabalho principal aqui é preservar as orquídeas do município”, afirma Fátima.