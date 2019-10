SENADO FEDERAL - Limite de gastos para campanhas nas eleições municipais torna-se lei

Foi publicada em edição extra dodesta quinta-feira (3) a Lei 13.878, de 2019 , que estabelece os limites de gastos de campanha para as eleições municipais. Oriunda do PL 4.121/2019 aprovado na quarta-feira (2) pelo Senado , a nova norma determina a repetição das regras usadas no pleito de 2016, com atualização dos valores de acordo com a inflação. Por se tratar de alteração na legislação eleitoral, a lei precisava ser sancionada um ano antes das eleições do ano que vem, que acontecem no dia 4 de outubro, para que as regras possam ter efeito em 2020.