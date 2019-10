CEA REALIZARÁ MANUTENÇÃO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERÁ INTERROMPIDO NESTE DOMINGO (6) MAS NÃO AFETARÁ ESCOLAS ONDE SERÃO REALIZADAS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR DE MACAPÁ





A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informa que no domingo, 6, no período de 6h às 12h, o fornecimento de energia será interrompido na área que compreende os seguintes bairros: Cabralzinho, Alvorada, Santa Rita, Centro, Nova Esperança, Trem, Laguinho, Jesus de Nazaré e Cuba de Asfalto.





A interrupção será necessária para que seja feito serviço de Duplicação do barramento de transferência da Subestação Santa Rita, unidade que atende esta região e adjacências.





A companhia ressalta que o desligamento não afetará as escolas que servirão como locais de votação para as eleições ao cargo de conselheiro tutelar, que ocorrerá nesta data.





Confira a programação de desligamentos programados até o dia 10 de outubro no link: https://cea.portal.ap.gov.br/desligamento









06/10/2019 (Domingo)





Local: Alimentadores: FAB, Padre Julio, Nações Unidas, Feliciano Coelho, Marabaixo, Cora de Carvalho, Expresso, Presidente Vargas, Açucena e Alvorada. (Cabralzinho, Alvorada, Santa Rita, Centro, Nova Esperança, Trem, Laguinho, Jesus de Nazaré e Cuba de Asfalto). (Emergencial)

Horário: 06h às 12h.

Motivo: Duplicação do Barramento de transferência (Subestação Santa Rita) .

Nº de residências no circuito: .

07/10/2019 (Segunda-Feira)

Local: Av. Acelino de Leão entre as Ruas Hildemar Maia e Professor Tostes. (Bairro: Buritizal)

Horário: 08h às 13h.

Motivo: Relocar Transformador .

Nº de residências no circuito: 32 .

08/10/2019 (Terça-Feira)

Local: Rua: Odilardo Silva entre as Av. (s) Mendonça Furtado e Duque de Caxias. Av. Press. Vargas entre as Ruas Jovino Dinoá e Eliezer Levy.

(Bairro: Centro)

Horário: 08h30 às 11h.

Motivo: Retirada de Poste . Nº de residências no circuito: 41 .

Local: Ruas Alceu Paulo Ramos e Iracema Castro Santos entre as Av.(s) Antonio Picanço da Silva e Francisco Alves Corrêa. Av. (s) Deoclides Franco Mont’ alverne e Fancisco Alves Corrêa entre as Ruas Cícero Marques de Souza e Iracema Castro Santos. (Bairro: Novo Horizonte)

Horário: 08h30 às 11h30.

Motivo: Retirada de vegetação . Nº de residências no circuito: 78 .

09/10/2019 (Quarta-Feira)

Local: Rua Benedito Lino do Carmo entre as Av. (s) Arthur Roque e Luiz Alves da Cunha; Av.(s) Guajarina Duarte Mendes e Luiz Alves da Cunha entre as Ruas Dr. Alberto Lima e Benedito Lino do Carmo. (Bairro: Congós)

Horário: 08h30 às 13h30.

Motivo: Divisão de Circuito . Nº de residências no circuito: 77 .

10/10/2019 (Quinta-feira)

Local: Av. 15 de Novembro entre Ruas: Salvador Diniz e Pres. Kenedy.

(Bairro: Hospitalidade - Santana)

Horário: 08h30 às 11h30.