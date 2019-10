MP-AP participa do lançamento da campanha publicitária para o “Pacote Anticrime”, do Governo Federal, em Brasília (DF)

O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos e Institucionais do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Nicolau Crispino, representando a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, participou nesta quinta-feira (3), no Palácio do Planalto, do lançamento da campanha publicitária para o “Pacote Anticrime”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília (DF). O objetivo da medida, de acordo com o Governo Federal, “é mostrar à sociedade a importância da revisão do arcabouço jurídico da segurança pública e da adequação das leis da área à realidade atual do país". A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.