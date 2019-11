COLUNA LUZ DO MUNDO - MAIARA PIRES

O melhor lugar do mundo





Maiara Pires





Dizem que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E se esse abraço for os braços do Pai, melhor ainda!





Quando você permite que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo e entende o propósito da vida eterna, todos os lugares onde você se encontrar aqui nesse mundo, por mais privilegiado que seja, não terão o mesmo prazer do que quando está na presença de Deus, porque ela é irresistível.





Nos braços do Pai você encontra o conforto e refrigério para a sua alma cansada. Mas, porque a nossa alma fica cansada? Porque ela se esforça lutando contra a vontade da carne. “Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne; e estes opõem-se um ao outro; para que não façais o que quereis” (Gálatas 5.16-17). Ela também se cansa do que o mundo faz com ela; se cansa das dores; das aflições; do medo; da agonia; da perturbação e de tudo o que lhe faz mal.





O homem interior (aquele que ressurgiu nas águas do batismo), a que se refere o apóstolo Paulo, deseja a todo instante ser revestido da nossa habitação que é do céu. A todo momento ele quer ir embora desse mundo e estar com Cristo, sabendo que existe uma morada preparada para todos que amam a Sua vinda. Pois, quando acreditamos no reino que Jesus veio anunciar e aceitamos o poder de ser feitos filhos de Deus, nos tornamos cidadãos do céu. E passamos a lutar bravamente pela nossa pátria celestial.





E, então, compreendemos o que Jesus disse aos discípulos: “Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece” (João 15.18).





E o que nos faz continuar lutando é essa esperança que Cristo veio introduzir no coração dos homens. Porque ela é viva, como bem afirmou o apóstolo Pedro: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós” (1 Pedro 1.3-4).