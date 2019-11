Coluna Luz do Mundo - Maiara Pires

Se perdoe

Por Maiara Pires



Sabe aquelas lamentações intermináveis que estamos sujeitos a fazer de vez em quando por algo que fizemos ou deixamos de fazer? Pois é. Uma das formas de eliminar esse martírio é se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo. Tem uma canção que diz assim: ♪♫ Espírito / Espírito / Espírito Santo de Deus / Vem controlar todo o meu ser / Vem dirigir o meu viver / O meu pensar / O meu falar / O meu sentir / O meu agir ♪♫ Tem outra que diz: ♪♫ O que é preciso para ser feliz? / Amar como Jesus amou / Sonhar como Jesus sonhou / Pensar como Jesus pensou / Viver com Jesus viveu / Sentir o que Jesus sentia / Sorrir como Jesus sorria / E ao chegar o fim do dia / Eu sei que eu dormiria muito mais feliz ♪♫ Pronto! Aí está o segredo para viver de forma equilibrada em meio aos contratempos do dia a dia, sem lamentações: fazer o que Jesus faria, pensar como ele pensaria, falar como ele falaria e sentir o que ele sentiria se estivesse no seu lugar. É que ele simplesmente: amaria. E o amor cura todas as emoções. O salmista Davi já dizia: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará” (Salmos 37.5). Mas, quando a Bíblia diz que ele tudo fará, não significa que vamos nos eximir da responsabilidade de fazer o que estiver ao nosso alcance. A diferença é que, como um Bom Pastor, Cristo vai nos guiando mansamente às águas tranquilas. Mas, para isso, será necessário estarmos sensíveis à sua voz, o buscando continuamente em espírito e em verdade. E examinar as Escrituras para conhecer a sua forma de agir, falar, pensar e sentir. Pois, não vale a pena ficar se corroendo por dentro como se fosse uma gangrena que vai deteriorando os tecidos do corpo por falta de irrigação sanguínea. Não deixe que morram os tecidos do seu corpo - que é o templo do Espírito Santo - por causa de sentimentos corrosivos. Se perdoe. Permita que o seu coração bombeie o sangue de Cristo para todos os tecidos do seu organismo para que se mantenha vivo: porque o sangue de Jesus tem poder! E esse sangue, ao correr nas suas veias, vai gerar saúde no seu corpo e você terá o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus: a compaixão, o amor que excede todo entendimento. Aí sim vale a pena, prantear, lamentar, chorar pelas almas perdidas que vão perecendo no mundo sem conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna… “Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte” (2 Coríntios 7.10).