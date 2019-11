CRÔNICA DA SEMANA - O ESPIRRO SOLAR

O espirro solar





















Por Rodrigo Alves de Carvalho





Ficar resfriado é uma das coisas mais constrangedoras que uma pessoa pode ter. Não é a pior coisa do mundo porque existem doenças muito pior que nem é bom mencionar.

Mas o tal do resfriado é constrangedor porque faz-nos escravos de nossas súbitas vontades de limpar o nariz, tossir e espirrar. Mais constrangedor é estarmos resfriados e ninguém mais estar. Somos os únicos a interromper uma conversa para pegar o lenço ou o papel e assoar o nariz, sem contar a assadura em nosso aparelho nasal e as feridas que sempre arrebentam em nossa boca. As malditas perebas. O pesadelo para quem pretende sair no final de semana para beijar muito. Quem é que vai querer beijar um cara com a boca infestada de pereba? Principalmente se a pereba estiver no estágio de pus.

Espirrar também é constrangedor. Estar no meio da rua e simplesmente sentir que o nariz começa a coçar, o peito se contrai, a inspiração vai ao máximo e depois o atchimmm! Tem gente que espirra baixinho, parece um desses cachorrinhos que não possuem força para latir. Outros são moderados e espirram normalmente sem causar alardes. Já há outros que arrebentam nos decibéis, assustam quem estão ao lado e pode correr perigo de matar alguém despreparado com um ataque cardíaco. Além de matar a própria pessoa que espirra. Já li que se uma pessoa segurar o espirro, ou seja, “espirrar internamente”, fechando a boca e o nariz, corre o risco de ter os olhos saltando para fora pela força do ar de nossos pulmões.

Geralmente quem está resfriado espirra. Quem tem alergia a alguma coisa também espirra. Mas por que quem não está resfriado e não tem alergia alguma e olha para o sol também espirra?

Pode ser que tem gente que não espirra, mas eu espirro. Será que tenho alergia ao sol?

É engraçado, mas é verdade, principalmente de manhã, saio para fora de casa, meus olhos avistam o grande astro brilhante e logo solto um gostoso e alto espirro. Isso quando não espirro várias vezes consecutivas.

O que tem a ver o sol com essa vontade de espirrar? Como uma coisa pode ter relação com a outra?

O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa indecifrável pergunta!

O sol, além de proporcionar energia para todos os seres vivos na Terra, também proporciona energia para espirrarmos.

O espirro solar é diferente do espirro causado pelo resfriado. Olhando para o sol sentimos um certo prazer pelo espirro que chega, o que é diferente do espirro resfriado, já que sabemos se tratar de uma doença e de um constrangimento sem previsão para acabar.

De manhã, o ritual se repete todos os dias, acordar, escovar os dentes, tomar café, pedir benção da mãe e do pai, sair de casa, olhar para o sol, dar uma espirradinha e seguir para o trabalho.

E quando está chovendo muito e o sol não sai, o ritual não se quebra. Porque sempre que chove e tomo chuva fico resfriado e continuo espirrando.

Agora resta saber se algum médico, ou cientista, ou astrônomo ou qualquer outra pessoa irá responder minha pergunta: “Por que espirramos quando olhamos para o sol? ”





*Rodrigo Alves de Carvalho nasceu em Jacutinga (MG). Jornalista, escritor e poeta possui diversos prêmios literários em vários estados e participação em importantes coletâneas de poesia, contos e crônicas. Em 2018 lançou seu primeiro livro individual intitulado “Contos Colhidos” pela editora Clube de Autores.