COPA FORTALEZA INTERNACIONAL DE JUDÔ - AMAPÁ CONQUISTA DUAS MEDALHAS DE OURO

EQUIPE DE JUDOCAS DO CLUBE DE JUDÔ FÁBIO MACHADO, QUE REPRESENTOU O AMAPÁ NO 'FORTAL DE JUDÔ', BRILHOU NO PÓDIO DA UNIFOR









Reinaldo Coelho





Amapá esteve bem representado na Copa Fortaleza Internacional de Judô, edição de 2019, a equipe amapaense estava formada por quatro judocas, todos do Clube de Judô Fábio Machado. E fizeram bonito no tatame da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) onde as disputas aconteceram. Os judocas amapaenses foram Alessandro Barros, Fabio Machado, Marcelo Benathar pela Equipe Master e Luiz Henrique Amanajás na Sub-11.

O evento cearense de Judô é considerada um dais maiores eventos da modalidade do norte-nordeste do país. A edição 2019 reuniu mais de 1200 atletas, de 17 Estados e cinco países

O caçula da equipe o garoto Luiz Henrique Amanajás de 8 anos, mostrou a força do amapaense, não conquistou o título na sua categoria – Sub 11, ficando em 7º lugar na competição internacional, mas essa é sua segunda experiência em eventos fora do Estado e o primeiro de grande dimensão internacional.

De acordo com as informações de seu Sensei Alessandro Barros, Luiz Henrique venceu sua 1°luta sobre o atleta do Ceará. Avançou pra as quartas de finais e fez uma luta dura com o atleta de Pernambuco, perdendo a disputa nos segundo finais.

“Com esse revés nosso querido guerreiro do AMAPÁ ficaria de fora de chances de medalhas.Mas concorreu com 14 atletas e ficou em 7º lugar”, detalhou Alessandro Barros.

“Eu tive um pouco de dificuldade nas lutas devido ao grande desempenho dos adversários, força e técnica, mas devido os treinamentos eu consegui conquistar um bom posicionamento, sétimo entre os dez melhores. Senti mais dificuldade também porque eu cheguei aqui ainda inexperiente num evento tão grande, mas avancei e ganhei experiência e com certeza terei mais segurança nas próximas lutas tenho agradecer a Deus, aos meus familiares, principalmente a minha mãe, que me acompanhou e sempre me apoia”. Declarou o jovem Luiz Henrique. Para ele, a competição fecha a temporada 2019 com chave de ouro.

“Além de ser uma conquista pessoal, serve de base para o meu melhoramento do meu judô já que eu busco futuramente estar entre os melhores”, completou. “Além de ser uma conquista pessoal, serve de base para o meu melhoramento do meu judô já que eu busco futuramente estar entre os melhores”, completou.





Os três outros judocas amapaenses, também brilharam em suas categorias, entre eles o Mestre Fábio Monteiro, proprietário do Clube de Judô Fábio Monteiro, que ganhou todas as suas lutas por IPPON. Marcelo Benathar ficou em 5° lugar e o Alessandro de Barros Campeão na sua categoria, encerra o ano como líder ABSOLUTO no ranking NACIONAL. E é também por quatro vezes consecutivas o melhor do ano pela Federação Amapaense de Judô

Balanço de 2019

O clube de JUDÔ Fabio Machado tem um saldo extremamente positivo no ano de 2019..Se destacam os atletas:

Luís Henrique Amanajás, Isabela Nely, Wendelley Welmer, Heloiane Joizila, Tiago Silva, Kauê Lobo, Ellen Eduarda, Fabio Machado, Marcelo Benathar, Alessandro Barros

inédito. De acordo com os dois Senseis do Clube de Judô Fábio Machado, Alessandro Barros e Fábio Machado, ao conquistaram a 4° colocação por clubes do Estado, na sua concepção éinédito.

Wendelley Welmer.

Campeão da

categoria sub 13

Wendelley Welmer. - campeão da categoria sub 13 e Alessandro Barros técnico da equipe 1° ABSOLUTO do Ranking Nacional. Quatro vezes o melhor do ano pela Federação Amapaense de Judô. “Pois não temos um número de atletas significativos ainda para brigar pela 1ª colocação. Mas estamos trabalhando em prol do judô amapaenses sem contar que temos dois destaques nessa equipe:Wendelley Welmer. - campeão da categoria sub 13 e Alessandro Barros técnico da equipe 1° ABSOLUTO do Ranking Nacional. Quatro vezes o melhor do ano pela Federação Amapaense de Judô.