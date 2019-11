Jiu-Jitsu do SESI AP é vice-campeão na 4ª Etapa do Campeonato Estadual













Macapá – Em clima de emoção e alegria, a escolinha do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá conquistou o 2º lugar na classificação geral por equipes na 4ª Etapa do Campeonato Amapaense de Jiu-Jitsu. A competição aconteceu no domingo, 24 de novembro, no Ginásio da Polícia Militar, em Macapá, e foi patrocinada pelo SESI, em parceria com a Federação Amapaense de Jiu-Jitsu (FAJJ).

Os alunos garantiram, ainda, 12 medalhas de ouro, 13 de prata e 7 de bronze nas categorias Kids, Teen, Juvenil, Adulto e Master. O mestre, Jean Alves, explicou que o número de atletas inscritos superou as expectativas e que a união e dedicação de todos foi fundamental para alcançar esse resultado. “A conquista é gratificante, mas participar do campeonato é uma maneira dos alunos testarem seu potencial e comprovarem as mudanças que o esporte está fazendo na vida de cada um. É uma superação diária”, frisou Alves.

Para o aluno Luís André Barros, 15 anos, o campeonato ficará para sempre na memória e destacou que estava preparado para garantir o pódio. “Ganhar ou perder faz parte do aprendizado, mas estou muito feliz por ter conquistado mais uma medalha de ouro. Nessa competição, achei que lutei bem e quero agradecer ao nosso mestre Jean que sempre nos incentiva e à minha família por ter me apoiado”, comemorou.

Segundo Ana Cristina Rodrigues, mãe do aluno Leonardo, o SESI tem dado grande contribuição na formação de seu filho, inclusive graças ao esporte. “Há três anos Leonardo começou a apresentar muitos problemas de comportamento. Hoje, essa atividade está sendo de enorme importância para vida dele, e de acordo com as atitudes que ele toma, vemos o quanto o Jiu-Jitsu melhorou sua vida. É muito satisfatório ver sua dedicação e estamos comemorando sua oitava medalha de ouro”, agradeceu.