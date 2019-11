Deputada Aline Gurgel participa de adesão ao Programa Viver: Envelhecimento ativo e saudável e entrega de kits a idosos





A deputada federal Aline Gurgel (Republicanos), participou na segunda-feira (11), da entrega de kits aos idosos do Abrigo São José com itens como computadores, webcams, projetor de imagem, caixa de som e do lançamento do programa Viver: Envelhecimento ativo e saudável.

"Esse programa é a inserção da Pessoa Idosa no mundo digital, na área da educação financeira, dos direitos, da saúde, da mobilidade física, integrando a pessoa idosa a tudo isso", disse o Secretário Nacional dos

Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Antônio Costa.

A deputada Aline Gurgel informou que a iniciativa tem o propósito de levar qualidade de vida e promover o envelhecimento saudável e ativo a idosos em todo o país. "Aqui no Amapá é uma novidade muito boa. Conseguimos trazer, com a ajuda do senador Davi Alcolumbre a vinda desde kit. Ele também nos sinalizou que irá trazer um para Santana", disse a deputada.

Para a deputada Telma Gurgel, "com esse Programa os idosos poderão compartilhar momentos pessoais, podendo interagir uns com os outros".

Ainda participaram da solenidade o governador em exercício Jaime Nunes, a gerente do abrigo Sao José Alinny Alves, a secretária de Inclusão e mobilização social Albanize Colares, a secretária do Governo do Amapá em Brasília, Suely Colares, a presidente do Conselho do idoso Maria Aparecida e o suplente de senador Josiel Alcolumbre, que representou o senador Davi Alcolumbre.





