DIREITO & CIDADANIA - BESALIEL RODRIGUES

Os direitos humanos possuem características. Apresentamos aqui um rol não é exaustivo: a)Universalidade: Tais direitos referem-se a todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer natureza; b) Inerência: Tais direitos pertencem a todos os indivíduos pela simples circunstância de serem pessoas (humanas); c) Transnacionalidade: Todos, independentemente de sua nacionalidade ou mesmo do fato de serem apátridas, possuem direitos humanos; d) Historicidade e proibição do retrocesso: Os direitos humanos são valores aos quais as sociedades atribuíram importância no decorrer de sua evolução que somente podem envolver avanços e resistências. Pelo princ&i acute;pio da proibição do retrocesso, uma norma de direitos humanos já positivados só pode ser substituída por outra mais protetiva da dignidade humana; e) Indisponibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade: Tais direitos não podem ser afastados ainda que assim queira seu destinatário; f) Imprescritibilidade: Ainda há resistência no direito brasileiro, a ser dissipada pelo PL nº 4.038/2008 (em trâmite); g) Indivisibilidade, interdependência e complementariedade: Os diversos direitos dependem uns dos outros para a sua realização plena; h) Primazia da norma mais favorável: Diante do conflito entre duas normas de direitos humanos, deve ser aplicada aquela que melhor proteja a dignidade humana (princípio pro homine ou princípio pro personae); e i) Caráter não exaustivo das listas de fatores de discriminação: Compreensível de p er si.