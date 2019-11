FORTAL DE JUDÔ TERÁ AMAPAENSES NA DISPUTA INTERNACIONAL

Outline Copa Fortaleza Internacional de Judô 2019

Luiz Henrique Amanajás de 9 anos disputará o Sub-11 no Fortal de Judô é o único judoca mirim da representação do Amapá e do Clube de Judô Fábio Machado em Fortaleza (CE)





A Copa Fortaleza Internacional de Judô versão 2019 é um evento desportivo que tem a parceria da Federação Cearense de Judô e da Confederação brasileira da modalidade e estará recebendo os judocas nas categorias – Festival, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, Sênior, Master, Dangai e Absoluto Masculino e Feminino será realizado na cidade de Fortaleza nos dias 21, 22 e 23 Novembro de 2019.





A Copa Fortaleza Internacional de Judô, é uma das competições mais importantes do calendário do Judô Brasileiro. Com participação de atletas de todos os estados do Brasil e várias delegações do exterior. O evento teve na edição de 2017, o recorde de 2.500 atletas. Em 2019 as categorias Sênior e Master irão pontuar no ranking Nacional.





O Estado do Amapá terá quatro representantes no tatame da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) onde as disputas ocorrerão. Os judocas amapaenses são Alessandro Barros, Fabio Machado, Marcelo Benathar que estarão na Equipe Master e Luiz Henrique Amanajás na Sub-11 todos do Clube de Judô Fabio Machado.





Judoca amapaense Luiz Henrique 9 anos

já coleciona títulos de campeão

e vai pra seu 2º torneio fora do estado

O destaque é a participação do vitorioso Luiz Henrique Amanajás de nove anos de idade e campeão em diversos eventos. O Judoca vai para sua 2° disputa fora do estado, Em junho foi campeão da Copa Bragança (PA) e Campeão na Copa amapaense e no Campeonato amapaense. Na Equipe Máster Marcelo Benathar, faixa laranja vai para sua 1° competição fora do estado A equipe amapaense está sob a orientação técnica do Sensei Alessandro Barros.

“A equipe do clube de Judô Fabio Machado trabalha nas categorias de base para se tornarem principalmente campeões da VIDA. Aas medalhas e títulos são consequências”. Declara Alessandro Barros.









Mestre Fábio Machado





Fábio Machado e

Alessandro Barros

Fabio Machado, (quimono branco) atleta consagrado do estado do Amapá diversos títulos nacionais e internacionais estava fora do circuito nacional, desde de 2013 voltou nesse 2° semestre sendo campeão no campeonato amapaense é da copa amapaense. Grande esperança de medalha para nosso estado e é presidente da Associação Clube de Judô Fabio Machado.





Sensei Alessandro de Barros





Um paraense dedicado ao Judô amapaense, Alessandro Barros com sucesso nos tatames nacionais e internacionais, sempre superando as barreiras da falta de apoio ao desporto amapaense e brasileiro, mas mesmo assim conquistando o pódio com a bandeira amapaense. Por essa e outras dezenas de conquistas destacamos a superação desse judoca, de 43 anos, nascido em Belém (PA), e que começou a praticar as artes marciais do Judô aos 8 anos de idade e teve como primeiro mestre o lendário Alfredo Coimbra e está no Amapá, mais precisamente na capital amapaense há 5 anos.

Trabalha na Academia Clube do Judô Fábio Machado e é federado da Federação Amapaense de Judô (FAJ), resolveu repassar sua experiência para os mais jovens e montou um projeto social. “Tenho uma turma de crianças em formação e quero passar a esses jovens uma mensagem de otimismo QUERO INFLUENCIAR, MOTIVAR É INSPIRAR QUEM ME RODEIA.QUERO INFLUENCIAR, MOTIVAR É INSPIRAR QUEM ME RODEIA”.

1° do ranking Nacional. Técnico responsável juntamente com Fábio Machado para essa empreitada em Fortaleza.

CAMPEÃO brasileiro 2019

CAMPEÃO COPA BAHIA 2019

3° lugar no pan-americano e sul-americano no Chile 2019.

Campeão copa Bragança 2019_PA

CAMPEÃO COPA campos 2019.PA

Campeão copa Paulo Leite (MA) 2019

Quatrovezes melhor do ano na categoria master_2016/2017/2018/2019 Agora vai em busca do pentacampeonato em Fortaleza.

“.... Aprendi a amar o Estado do Amapá”.