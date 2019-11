Prefeito Clécio denuncia vandalismo e crime contra o bem público na orla do Cidade Nova













O prefeito de Macapá, Clécio Luís, na noite desta segunda-feira, 18, foi avisado que vândalos teriam destruído cerca de vinte pilares de concreto na orla do Cidade Nova, que fica na divisa entre Unidade Básica de Saúde e Praça do Canal do Jandiá. Imediatamente, o prefeito foi até o local e constatou o vandalismo contra o bem público da capital.





Além do crime de vandalismo, os criminosos teriam levado as barras de ferro que ficam entre os pilares. Em vídeo, gravado por Clécio no local, ele pede ajuda da população para denunciar e ressalta que fará o Boletim de Ocorrência para tomar atitudes mais enérgicas, de acordo com a Lei contra os criminosos.





“Fomos avisados que vândalos tinham quebrado os pilares da orla, viemos imediatamente e constatamos. Isso é um crime contra o nosso bem público. Não aceitaremos. Pedimos à população que nos ajude denunciando para a prefeitura ou à polícia. É inadmissível esse fato. Já registramos um Boletim de Ocorrência e não deixaremos essas pessoas que estão destruindo nosso patrimônio impunes”, frisou o prefeito Clécio.