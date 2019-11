GEA assina cooperação e garante programação cultural aos palcos do Luau da Samaúma

Termo foi assinado por representantes do governo, Ministério Público, Sebrae e Prefeitura de Macapá

Na tarde desta quarta-feira, 13, o Governo do Amapá firmou um termo de cooperação técnica com o Ministério Público Estadual (MPE-AP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Prefeitura de Macapá, para reforçar a realização da edição de novembro do Luau da Samaúma. A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) está responsável pela programação musical, disponibilizando artistas credenciados no edital de 2019.

O lual vai acontecer na sexta-feira, 15, a partir de 17h, na Praça Samaúma, no bairro Araxá. O palco cultural vai receber uma programação diversificada, com teatro da Cia Cangapé, discotecagem, música instrumental da banda da Guarda Municipal de Macapá e de artistas locais, como Helder Brandão e Beto Oscar, Val Milhomen e Joãozinho Gomes e da banda Yes Banana.

Os artistas locais escolhidos para o evento foram credenciados pela Chamada Pública nº 002/2019 – Secult, no processo que aconteceu em junho deste ano. O secretário de Estado da Cultura, Evandro Milhomen, ressaltou a importância da parceria explorando os espaços para programações familiares.

“A Secult está sempre disposta a firmar parcerias para explorar os locais existentes no nosso estado, no sentido de fomentar a cultura do Amapá”, afirmou.

Na assinatura do termo, estavam presentes as instituições organizadoras do evento, sendo representadas pela procuradora-geral de Justiça do MPE-AP, Ivana Cei, pelo prefeito de Macapá, Clécio Luis, o secretário Evandro Milhomen e os representantes do Sebrae, o superintendente Waldeir Ribeiro e a diretora técnica, Marciane Santo.