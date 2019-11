Ijoma disponibiliza núcleo de Psicologia

REDAÇÃO IJOMA

por Renato José

Macapá, 04 de Novembro de 2019

O Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães presta apoio psicológico a pacientes e familiares, com a finalidade de que enfrentem as doenças de forma madura sem esgotar a capacidade mental e emocional, não apenas do enfermo, mas também de seus entes queridos. O Instituto conta com duas salas, PSICOLOGIA 1 e PSICOLOGIA 2; os atendimentos são de segunda-feira até sexta-feira, das 7:00 horas da manhã às 12:00 horas (meio dia).

Outros pontos relevantes na dinâmica das atividades desenvolvidas são:

• Supervisionar grupos terapêuticos de pacientes e familiares.

• Realizar reuniões com a equipe de saúde para discussão e orientação do melhor tratamento possível para determinado paciente.

“O trabalho desenvolvido pelo profissional da Psicologia deve atingir um nível satisfatório, sabemos que o setor de saúde público tem certo descaso, ou em outras palavras, não atende de forma eficaz as demandas, com pouca estrutura e investimento em infraestrutura”, afirma Daniel Assis, Psicólogo voluntário do Ijoma.

Daniel Assis, Psicólogo