I Campeonato Amapaense de Peladas – ‘O PELADÃO’

Jason Rodrigues – A premiação do “Peladão Amapaense”, deverá ser de um Carro Zero quilometro no valor aproximado de R$ 45 mil reais, é uma premiação inédita no Estado do Amapá, na área do esporte. E as inscrições já deverão acontecer a partir de quinta-feira (7), que deverá acontecer na sede da Federação Amapaense de Futebol (FAF) pois já temos o sinal verde do Presidente Roberto Góes. No mesmo local deverão acontecer as reuniões de regulamentos.