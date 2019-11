Leda Sadala vai presidir a Frente Parlamentar que defenderá os portos do Norte do Brasil

O lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Portos do Norte do Brasil, criada pela deputada federal Leda Sadala, do Avante, será nesta quarta-feira, 6, na Câmara dos Deputados.





Há uma clareza muito grande da parte dos planejadores de transportes, estudiosos do tema, operadores logísticos e do setor produtivo, que as alternativas de escoamento mais adequadas para a produção do Centro-Oeste e Norte brasileiro são as que conduzem para os portos da região Norte.





Um dos objetivos da Frente é debater as dificuldades de investimentos e a potencialização dos portos localizados no Arco Norte, o sistema de transportes, em seus vários modos, responsável pelo escoamento de cargas e insumos nos portos ao norte do Brasil, desde Porto Velho, em Rondônia, passando pelos Estados do Amazonas, Amapá e Pará, até o sistema portuário de São Luís, no Maranhão.





A deputada Leda Sadala, membro titular da CVT, Comissão de Viação e Transporte a Câmara dos Deputados, pretende incluir o Porto de Santana, no Amapá, na agenda de investimentos para os portos da região Norte.





Para debater o aumento da eficiência logística das operações na Barra Norte do Rio Amazonas, a melhoria da segurança da navegação, das rodovias que interligam os portos e do escoamento da produção na região foram convidados governadores, as bancadas federais dos estados da região Norte e Centro-Oeste, dirigentes do setor portuário e investidores.

Participarão das palestras e debates, o Almirante de Esquadra, Marcelo Francisco Campos, diretor geral de navegação que representará a Marinha; o Capitão de Mar e Guerra, Sebastião Oliveira, diretor do Centro de Hidrografia da Marinha e o Capitão de Mar e Guerra, Manoel Oliveira Pinho, capitão dos Portos da Amazônia Oriental.