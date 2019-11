Novas árbitras da FAF estreiam em jogos do Campeonato Feminino

Alunas da Escola Estadual de Arbitragem atuam ao lado dos profissionais credenciados da FAF (Foto Rosivaldo Nascimento)





Um time de oito novas árbitras está escalado para os jogos do Campeonato de Futebol Feminino do Amapá. Como árbitras assistentes e sob a supervisão atenta da Comissão Estadual de Arbitragem, as alunas têm suas primeiras experiências com a dinâmica do campo e a execução do que aprenderam em sala de aula.





As novatas estão em fase de conclusão do curso de formação promovido pela Escola Estadual de Arbitragem (EEAA), da Federação Amapaense de Futebol (FAF).

Árbitra Samaria Santos é um dos destaques do time de profissionais da FAF





Marilene Matta, diretora da escola e da co missão de arbitragem, ressalta que esse momento de estágio supervisionado é importante para os alunos em formação, pois podem enfim sentir a emoção e a responsabilidade que carregam a cada jogo.

Marilene Matta, diretora da Escola de Arbitragem e da Comissão Estadual de Arbitragem da FAF





“Achamos que o campeonato feminino seria uma boa oportunidade para a iniciação dessas profissionais, que apesar de estarem começando na prática agora, trazem muito conhecimento técnico na bagagem. Nossa equipe de instrutores está acompanhando cada uma nos jogos e já adianto que elas mostram muito talento para a missão”, disse Matta.





A EEAA possui atualmente 21 alunos em processo final de formação. O curso tem duração de 240 horas e a formatura está prevista para o dia 15 de dezembro. Além das aulas de pilares técnicos, os novos árbitros têm aulas de preparação física e preenchimento de súmulas.

A FAF conta com 120 profissionais formados atuantes nos jogos regionais, destes, 27 são mulheres. Samaria Santos é uma das profissionais amapaenses que recentemente recebeu aulas do RAP FIFA, curso promovido pela CBF em Águas de Lindoia, São Paulo.

Campeonato

O Campeonato Feminino de Futebol reúne nove times em cinco rodadas até a chegada nas semifinais, previstas para acontecer em duas partidas nos dias 06 e 07 de dezembro. A grande final está marcada para o dia 11 de dezembro.