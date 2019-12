EMBRAPA - AMAPÁ - I Simpósio de Inovação

Bastante aplicada em vários países da Europa e nos Estados Unidos, a Indicação Geográfica é uma área do direito de propriedade intelectual ainda pouco difundida no Brasil. No período da manhã, o simpósio contará com palestra da professora Kelly Lissandra Bruch, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o tema “Indicações Geográficas”, Graduada em Direito, a professora pesquisou os signos distintivos de origem entre o novo e velho no mundo da produção de vinhos para sua tese de doutorado em direito privado. Outro palestrante convidado é o professor doutor Ubiratan Bezerra, da Universidade Federal do Pará. Ele virá a Macapá trocar ideias sobre sua experiência em parques científicos tecnológicos.