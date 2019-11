PREÇO DISPARA: VAI FALTAR CARNE PARA O CHURRASCO DE FIM DE ANO?





Os pecuaristas amapaenses garantem que não, mas que o preço vai aumentar. As carnes vieram, semana a semana, aumentando de preço em todo o Brasil e isso se deve a exportação da carne bovina para os países asiáticos. A saída é montar novo cardápio natalino, com base na carne branca (aves, suínos e pescado). Os preços dos pescados estão estáveis, mas tem os que estão na lista que proíbe a pesca na época da piracema.









Reinaldo Coelho





Todo final de ano o consumidor espera mesmo que o preço da carne suba por causa das festas de confraternização. Mas estava acostumado com um aumento de até 10%. Só que subiu bem mais que isso e foi além do que cabe no bolso de muito brasileiro. O preço do quilo da carne subiu em média 20% em novembro na comparação com setembro deste ano.





Além da disparada dos preços, há a possibilidade de escassez do produto em supermercados e açougues e os motivos da duas situações são as mesmas: O aumento da exportação da carne brasileira para os países asiáticos principalmente para ao mercado chinês.





CHINESES QUEREM CARNE BRASILEIRA





O preço da carne vermelha disparou em todo o país e o principal motivo vem de fora. As altas demandas chinesas pela carne brasileira estão a todo vapor e os frigoríficos estão vendo os seus estoques esvaziando e o cenário já é preocupante para o mercado interno.

A grande preocupação é por causa das festas de fim de ano, onde o consumo é maior. Mas afinal de contas, pode faltar carne para o CHURRASCO DE FIM DE ANO?





O preço alto encolheu o bife no prato do brasileiro. “Estou até perguntando o que aconteceu, por que aumentar desse tanto assim de uma vez”, disse a aposentada Júlia Barreto. Em são Paulo, o preço do quilo da carne atingiu a máxima histórica de R$ 15,79 na segunda-feira (25). Segundo especialistas, o aumento das exportações para China, Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo.

No Pará a carne já está ficando mais cara e na quinta-feira (28) os açougues de Belém e supermercados começaram a esvaziar prateleiras e o movimento deve continuar pressionando os preços para as festas de fim de ano.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômico do Pará (Dieese), aponta que o preço da carne vermelha continua entre as mais caras do país. Em outubro de 2019, o quilo da carne bovina de primeira (coxão, chã, cabeça de lombo e paulista) foi comercializada em média em Belém a R$ 20,89, apresentando alta de preço de 0,63% ao mês de outubro de 2018, quando custava R$ 19,92.





Os consumidores amapaenses, já estão preocupados com a situação, pois o Pará fornece 50% da carne vermelha consumida no Amapá, mesmo o estado sendo possuidor de um rebanho com mais de 350 mil cabeças de gado bovino e bulbalino.

Deputado estadual Jesus Pontes -





Em contato com a assessoria do deputado estadual Jesus Pontes representante do segmento pecuário do Amapá e ex-presidente da Associação dos Criadores do Amapá (Acreap) e pecuarista de bubalinos. "A perspectiva é de que esses aumentos cheguem ao Amapá e de acordo com o parlamentar isso será bom para os criadores de búfalo que terão aumentos no abate e no preço desses animais, pois a carne vermelha que entra no mercado amapaenses é de bovinos, podendo a bubalina preencher esse vácuo".









Carne Bovina

Cabeça de lombo R$ 18,00 kg

Carne de Búfalo Uma alternativa saudável

































Em Tocantins, açougues de Palmas e de outras cidades tocantinenses começaram a ter dificuldades para repor os estoques em outubro, após frigoríficos de todo o estado resolverem paralisar o abastecimento de pois que o governo estadual suspender benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Enquanto o impasse persiste, os balcões dos estabelecimentos vão ficando cada vez mais vazios. E este mês aumentou o problema com falta de gado para atender o mercado interno do Estado, com os frigoríficos vendendo para os países que compram a carne bovina brasileira.









Mudanças de hábito

CHURRASCO DE FRANGO





As altas nos preços da arroba já começam a chegar ao consumidor que está vendo seu bife no prato diminuir ou sumir e, o pior, final do ano pode faltar carne! E a opção é correr para a carne de frango, suíno e pescado, que não estão sujeitos a pressão externa, principalmente dos chineses.

Carne de búfalo no churrasco a opção





As mudanças nos açougues e supermercados amapaenses ainda são pequenas em comparação a outros estados, mas isso se deve ao estoque existente nos estabelecimentos distribuidores. Mas, precavidos os consumidores começaram a trocar a carne de primeira pela carne de segunda para poder economizar e garantir o produto na mesa, porém de alguns meses para cá, os valores entre os cortes estão praticamente se igualando.

Peixe é uma opção saudável





"Essa oscilação ocorre devido a compra, se começa a comprar mais a parte traseira do que dianteira, que é a carne de segunda, os açougues não tem o que fazer com o dianteiro e acabam subindo a carne de segunda, subindo no frigorífico temos que subir também nas casas de carne", explica um açougueiro que não quis se identificar e nem fotografar.