Maquete de fossa biodigestora para áreas alagadas está em exposição no 2º Encontec

O evento é promovido pelo TCE do Amapá no Sebrae, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2019.

Uma maquete da fossa séptica biodigestora para áreas alagadas da Amazônia, tecnologia desenvolvida pela Embrapa e instituições parceiras, está em exposição durante o 2° Encontro Técnico do Tribunal de Contas do Amapá (Encontec), evento que acontece nesta segunda-feira, 9/12, pela manhã e tarde; e na terça-feira, 10/12, das 8h às 13 horas, no Sebrae Amapá. O tema deste ano é “Gestão do Saneamento e as Cidades”. O chefe de Transferência de Tecnologias da Embrapa Amapá, Adilson Lopes, prestigiou a abertura do evento na manhã desta segunda-feira, em Macapá (AP).

A Embrapa Amapá participa explicando os benefícios e o funcionamento da maquete produzida por um grupo de alunos da Escola Meta e também distribui cartilhas sobre a tecnologia aos visitantes. “O enfoque da participação da Embrapa neste importante evento está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no ODS 6 que busca assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”, explicou Aline Furtado, analisa de Comunicação da Embrapa Amapá.

A fossa séptica biodigestora é uma tecnologia originalmente desenvolvida pela Embrapa Instrumentação Agropecuária, localizada em São Carlos (SP). Foi adaptada pela Embrapa Amapá para áreas alagadas de várzea, para atender comunidades ribeirinhas que vivem no estuário amazônico. As adaptações envolveram questões como a suspensão da fossa, pois na várzea não é possível enterrá-la devido à inundação, uso de caixas de polietileno, uso de novos inoculantes, substituição de peças hidráulicas e conexão dos gases a um sistema de saída do efluente canalizado. A fossa, constituída por 3 caixas de água em sequência, atende à demanda média de uma casa com seis moradores, mas o sistema pode ser dimensionado de acordo com as necessidades. Essa tecnologia em geral é empregada onde não há coleta de esgoto ou unidades de tratamento convencionais. Nas várzeas, os dejetos são jogados diretamente no rio, contaminando a única água disponível às famílias.

O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, ressaltou que o objetivo do II Encontec é fomentar melhorias no saneamento básico das cidades. “Para isso fomos buscar palestrantes em instituições federais, estaduais e também em outros Estados. No final, assinaremos a Carta de Intenções com os principais pontos debatidos e as propostas apresentadas”.