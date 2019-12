Ribeirinhos recebem treinamento para manuseio seguro de combustível no Rio Negro

Alunos aprendem conceitos da norma NR20 para manuseio e transporte de combustível

Foto: Dirce Quintino Manaus, dezembro de 2019 – Navegar pelos rios da Amazônia é parte da rotina diária de cerca de 1.135 moradores de comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro. Os pequenos barcos movidos à gasolina e diesel são o principal meio de locomoção dessas populações.

Para garantir que esse transporte seja seguro e não traga riscos à população, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com a Petrobras, ofertou aos ribeirinhos da RDS Rio Negro o Curso NR20 - Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A capacitação atendeu 30 moradores de 15 comunidades da RDS Rio Negro e ocorreu na comunidade Tumbira, na zona rural do município de Iranduba, a 70 quilômetros de Manaus.

Entre os conceitos abordados no treinamento estavam a gestão da segurança e saúde no trabalho para prevenir acidentes nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.

De acordo com Geane Mendes, instrutora do curso, a vontade de aprender foi o grande diferencial por parte dos alunos. “Na primeira etapa do projeto, fizemos um diagnóstico nas áreas existentes em que eles fazem a venda do combustível. Nessas áreas, fotografamos o local para que eles pudessem identificar o que estava errado e fazer a correção dos problemas existentes”, conclui a instrutora.

Além de ensinar como armazenar, comprar e transportar o combustível de maneira adequada, o cuidado com a saúde também foi um ponto abordado no curso, já que a maioria dos moradores das comunidades tinha o costume de usar mangueira para transferir gasolina de um recipiente para o outro, sugando diretamente com a boca, prática prejudicial à saúde.

Agora, com materiais adequados, os comerciantes passaram a utilizar bombas automáticas. “Eu decidi participar desse curso para aprender a armazenar gasolina. Mas não imaginava o risco que estava correndo em minha casa. Agora, eu quero compartilhar o que aprendi com outras pessoas” disse Valquizia Dutra, pequena comerciante de gasolina da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Empreendedorismo

Como parte da estratégia do projeto, os alunos também aprenderam boas práticas de gestão de negócios. “É uma capacitação educativa em que os alunos aprendem fluxo de caixa, tecnologias estão associadas ao negócio, como devem gerir e ter um melhor lucro na venda do combustível”, afirma Elizeu Silva, assistente de empreendedorismo da Fundação amazonas Sustentável.







para baixar mais fotos do curso. Com investimento de R$ 516 mil, o curso teve duração de um ano e deve ser finalizado em março de 2020 com a distribuição de kits para os participantes do curso, contendo materiais para abastecimento e sinalização. “Pra mim esse curso melhorou bastante porque a gente vai poder ampliar mais o negócio, nos preparar melhor para vender e com mais segurança ”, afirma Sebastião de Freitas, morador da comunidade XV de Setembro, que vende combustível na região há 15 anos. Clique aqui para baixar mais fotos do curso.

Sobre a FAS

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização brasileira sem fins lucrativos e sem vínculos político-partidários que tem por missão fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, promovendo ações de desenvolvimento sustentável e de melhoria de qualidade de vida dos povos que vivem na floresta, por meio de programas e projetos. Ao todo, cerca de 40 mil pessoas são beneficiadas pelas ações da FAS em 581 comunidades e 16 Unidades de Conservação, em cooperação com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e apoio do Fundo Amazônia/BNDES, Samsung, Bradesco e Coca-Cola Brasil.