Reencontro e emoção na última ação do Programa Pai Presente de 2019

Antônio Lopes de Carvalho, de 59 anos, esperava ansiosamente no hall da Central de Conciliação do Fórum de Macapá, na manhã desta quinta-feira (12/12), para concretizar um sonho: registrar a filha de 18 anos, Karla Zenita, que passou a ter seu sobrenome. Para Antônio "é felicidade e sonho realizado". Para Karla "é um direito garantido e união". E para o Programa Pai Presente, "uma possibilidade de recontar a história de cada um e resgatar o vínculo entre pais e filhos".

Além da história de emoção e união, como a de Antônio e Karla, outros 36 laços foram reforçados nesta última ação do ano do Programa Pai Presente.

A coordenadora, juíza Stella Ramos, conta que 2019 foi de intensa atividade, e a ação de hoje fechou de maneira gloriosa com o reconhecimento de paternidade de centenas de crianças. “Elas estão renascendo como pessoas. Agora têm oficialmente o nome do pai no registro”, celebra. “O Mês de Dezembro é muito especial, porque agora elas também poderão passar as festividades junto com a família completa”, lembra a juíza.

A equipe do Pai Presente é motivada a continuar recontando histórias e resgatar vínculos. Euzinete Bentes, supervisora do Programa, relata com satisfação que os averbamentos parentais resolvem objetivamente uma situação familiar. "As ações do Pai Presente vão ao encontro dos anseios da sociedade, de forma gratuita e rápida", explicou.