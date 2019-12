MENSAGEM DE NATAL E ANO DO PRESIDENTE DO TJAP

Caros Amigos,





A desafiadora arte de fazer Justiça, quando ainda somos aprendizes das grandiosas lições do Cristo, é o que nos move a cada raiar do dia, a cada anoitecer. E é quando o céu se enche de estrelas, que repousamos nossos espíritos para refazer as energias e começar de novo com mais solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, empatia, benevolência, perdão e amor pela incessante caminhada em busca de justiça e paz social.





Em 2019 magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça do Amapá, inspirados na trajetória da irmandade cristã que habita o Planeta Terra, que há dois mil e dezenove anos recebeu a visita de Jesus, em sublime missão de pacificação, fizeram a Justiça do Amapá reluzir em ouro. Não o ouro metal, que muitas vezes corroeu o coração dos homens, mas o ouro do compromisso com a sociedade, que rebrilha em fé e esperança no futuro com mais Justiça e Paz Social.





Boas Festas, e que seja o coração de cada um a morada permanente do Menino Jesus, para que nasça um novo ano renovado em valores cristãos, em incansável busca pelo bem comum.





São os votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Desembargador João Lages