GEA injeta R$ 233 milhões este mês na economia estadual e a previsão da Fecomércio é de movimentar 26 milhões de reais na economia de Macapá

Segundo o IBGE, as vendas seguiram em alta em 18 das 27 unidades da federação, com destaques para o Amapá (2,4%) e Paraíba. Com o pagamento do salário de dezembro e a segunda parcela do 13º o governo amapaense injetou R$ 233 milhões na economia local.













Reinaldo Coelho

Com crescimento das vendas natalinas, todos estão

sendo beneficiados com o boom do comércio varejista

de Macapá do empresários ao artista de rua









O último final de semana que antecede o Natal, desde as primeiras horas já mostra que o movimento nos centros comerciais será intenso. Desde às 8 horas, as Ruas São José e Cândido Mendes e entorno, principais via comercial de Macapá, tem circulação de pessoas ainda maior que o normal e as lojas desde que abriram as portas estão lotadas por clientes que deixaram as compras natalinas para o último minuto.

este será o melhor Natal em dois anos, a previsão será de 26 milhões de reais movimentando o mercado, impulsionado pela segunda parcela do 13ª Salario antecipado pelo governo estadual. Segundo o IBGE, as vendas seguiram em alta em 18 das 27 unidades da federação, com destaques para o Amapá (2,4%) e Paraíba. As quedas mais expressivas ficaram com Minas Gerais, com 5,2%, Rondônia (1,7%) e Mato Grosso do Sul (1,1%). Os empresários amapaenses torcem pelo crescimento das vendas natalinas de 2019, pela estimativa da Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio/AP) baseada em uma pesquisaeste será o melhor Natal em dois anos, a previsão será de 26 milhões de reais movimentando o mercado, impulsionado pela segunda parcela do 13ª Salario antecipado pelo governo estadual. Segundo o IBGE, as vendas seguiram em alta em 18 das 27 unidades da federação, com destaques para o Amapá (2,4%) e Paraíba. As quedas mais expressivas ficaram com Minas Gerais, com 5,2%, Rondônia (1,7%) e Mato Grosso do Sul (1,1%).

Este cálculo se baseia na nova pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio do Amapá (IPDC), que revela como os consumidores pretendem usar as economias no fim de ano.

A pesquisa de intenção de compra foi realizada pelo IPDC entre dias 5 a 9 de novembro, com 385 participantes na capital do Amapá, com margem de erro de (4%) para mais ou menos. A pesquisa mostrou que (78%) da população macapaense pretende comprar neste natal. Esta porcentagem é a maior dos últimos dois anos.

O centro comercial continua como alvo em primeiro lugar para as compras do consumidor (53%), em seguida os shoppings centers com 26% entre as opções escolhidas. Entre os itens mais desejados estão os tradicionais brinquedos (41%), vestuário (38%), calçados, bolsas e carteiras (21%), perfumaria (14%), joias e relógios (9%) e lembrancinhas (9%).

Pagar as contas também é um dos maiores presentes que os amapaenses esperam para esse fim de ano. 40% dos entrevistados afirmou que pretende utilizar o dinheiro para quitar o cartão de crédito, outros 19% esperam no mínimo pagar as contas de água, luz e telefone. Em seguida, o pagamento das contas atrasadas em lojas, somam 17% dos entrevistados.

Outro ponto é o valor a ser gasto, os consumidores esperam comprar até três presentes, 60% respondeu que irá gastar entre R$ 50,00 e R$ 300,00 com as compras de natal, equivalente médio de R$ 122,00 por cada presente. A preferência é para pagamentos à vista, sendo 65%, e outros 28% respondeu que utilizará o cartão de crédito

Macapaense vai as compras





Nesta segunda-feira (23) o Zona Comercial do Centro de Macapá, estava totalmente lotada, as lojas e shoppings tinham um movimento fantástico, os vendedores se desdobravam para atender a clientela. A fila era grande nos caixas e nos boxes de vestiários.

Gerente de uma loja de grande rede de eletros, , disse que durante a semana as vendas estavam fracas, mas que desde sexta-feira (20), após a confirmação da antecipação do 13º salário do governo estadual o cenário tem mudado.

“O pessoal tem deixado as compras para essa reta final, porque estão na expectativa da liquidação que sempre ocorre nos últimos dias. Por isso, durante a semana vinham mais para fazer pesquisa. E realmente os preços têm baixado e vejo que muitos estão em busca de parcelas, principalmente porque não tem juros. O brasileiro tem buscado guardar o décimo terceiro para emergências, nos adaptados ao nosso cenário econômico e apesar de o comércio ainda encontrar dificuldades, esse já foi um ano muito mais positivo que 2018 e a tendência é melhorar ainda mais”, aponta o gerente.









GEA injeta R$ 233 milhões na economia do Estado

Esse mês de dezembro, com o pagamento do salário do mês, mas os 13º salário traz ao cidadão as possibilidades de dinamizar o comércio e a economia em geral, dando ao trabalhador a chance de quitar dívidas, consumir ou fazer uma poupança.

A situação da economia amapaense, não está boa, como a maioria dos estados brasileiros, porém, a atual gestão vem procurando honrar os compromissos com os servidores públicos estaduais e honrado os compromissos trabalhistas.

O Estado do Amapá foi um dos oito estados a quitar o 13º salário, Somado ao salário de dezembro, serão mais de R$ 233 milhões em circulação na economia, segundo o secretário de Fazenda do Amapá, Josenildo Abrantes.

“O Brasil está enfrentando essa crise desde 2015, mas o Amapá nunca deixou de pagar os salários de seus servidores, nem o 13º. Tudo isso é possível porque o governo tem uma equipe econômica que permite o equilíbrio das despesas com receita, e tem priorizado o pagamento do servidor”, avaliou Josenildo Abrantes.

“Embora seja obrigação, este ano apenas 8 estados estão pagando o 13º salário”, acrescentou, referindo-se ao Pará, Espírito Santo, Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco e São Paulo, além do Amapá.





Comércio de rua ganha sua cota de vendas no Natal





Não é somente os lojistas macapaenses que estão festejando os crescimento das vendas natalinas de 2019, os vendedores ambulantes e o comércio de rua, também estão conseguindo ganhar uma fatia do bolo financeiro despejados nos bolsos dos amapaenses.

Dos camelos, vendas de alimentos, pequenos e médios empreendedores, taxistas, moto taxistas e os aplicativos estão correndo atrás dessa ‘grana’.

Os motos taxistas estão levando sua fatia das compras de Natal













Quem chega as ruas da zona comercial do centro de Macapá, além de contemplar a beleza das vitrines de algumas lojas, também pode degustar os mais diversos pratos que são servidos no local. Hambúrgueres, cachorro-quente, espetinho, churros, algodão doce, crepe, pão com linguiça, peixe, vatapá, tapioca, tacacá, pipoca, chocolates e outras delícias são servidos por centenas de vendedores de alimentos e que se espalham pelas artérias comerciais da capital amapaense





Os vendedores ambulantes esperam ansiosos pela chegada do Natal. O aumento nas vendas é dado como certo por quase todos eles. As cores e as formas de exibir os produtos nas barracas, espalhadas pelo centro da cidade, começaram a mudar no início de dezembro. Por enquanto, nenhum produto que seja novidade ou destaque para esse Natal. A saída e a expectativa é a de ganhar o freguês pelo preço.





A expectativa de alguns vendedores é de que as vendas aumentem em cerca de 50% às vésperas do Natal. Para José Roberto, a data é uma forma de tirar prejuízos dos meses anteriores. "A venda está baixa e com o natal a gente consegue tirar o atraso. O que mais sai é brinquedo mesmo", conta.

Sucesso para todos e um FELIZ NATAL para todos nós.