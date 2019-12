Terminal Rodoviário de Macapá prepara logística para atender demanda de fim de ano

A Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap) determinou às empresas que atuam no transporte intermunicipal que disponibilizem veículos reservas durante as festas de fim de ano, quando o número de viagens e o fluxo de passageiros são maiores no Terminal Rodoviário de Macapá. Ainda não é possível estimar a quantidade da frota necessária, mas a logística adotada será semelhante à utilizada nas férias escolares , no mês de julho deste ano.

Em dias considerados normais, o Terminal dispõe de 62 veículos diariamente parar atender os 16 municípios e mais de 90 comunidades. "Nós sempre registramos uma demanda maior nesse período do ano, nas viagens do interior para a capital e vice-versa. Por isso, a Setrap emitiu uma ordem de serviço para as empresas aumentarem sua frota em conformidade com a venda de bilhetes", explicou o diretor do Departamento de Transporte da Setrap, Andrey Rêgo.

Além disso, os passageiros já podem usufruir de uma estrutura melhor. No local, o estacionamento foi fechado para evitar a permanência de transporte clandestino; os boxes de venda dos empreendedores e os banheiros foram reformados de forma padronizada; a claraboia foi totalmente substituída; e placas de sinalização foram inseridas para guiar os viajantes. Essas melhorias são fruto da concessão do terminal para a iniciativa privada , tornando-o mais organizado. Até setembro de 2020, serão investidos R$ 2,4 milhões.

Entre as viagens motivadas pelas datas festivas de dezembro está a de Rosane Santos dos Anjos, dona de casa, 27 anos. Moradora da Comunidade Quilombola Aporema, em Tartarugalzinho, seu destino na véspera de natal foi o município de Cutias do Araguari.