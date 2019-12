MPF arquiva investigação sobre morte e invasão na Terra Indígena Wajãpi no Amapá

A promoção de arquivamento, assinada nesta quinta-feira (12), ocorreu após a conclusão do trabalho investigativo, baseado em diligências da Polícia Federal (PF), oitiva de testemunhas e laudos da perícia do corpo do indígena e do sobrevoo da região, entre outros documentos.Na promoção de arquivamento, o órgão relata que a notícia de invasão da TI chegou ao conhecimento do MPF e da PF em 27 de julho. No mesmo dia, diante dos relatos de que haveria clima de tensão e risco de possível conflito com invasores, a PF, com apoio do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Estado do Amapá, deslocou cinco viaturas para a TI numa ação emergencial para apurar as denúncias. No total, 12 policiais federais e oito militares participaram das diligências. Na região, os agentes foram guiados pelos indígenas aos pontos de possível permanência de invasores, bem como ao local onde foi encontrado o corpo de Emyra Wajãpi, quatro dias antes.A equipe policial diligenciou em todos os locais apontados pelos guias indígenas, porém nenhum indício concreto da presença de invasores foi constatado. Nas varreduras ocorridas ao longo do dia 28 de julho, não foram encontrados vestígios de pegadas, resquícios de acampamentos ou qualquer outra evidência de não-índios na região. Importante ressaltar, ainda, que o trabalho foi acompanhado pelo COE, força policial especializada em operações ribeirinhas e áreas de mata, com capacitação e conhecimento necessário para rastreamento nessas áreas.Quanto à morte de Emyra Wajãpi, o corpo foi encontrado pelos indígenas em um córrego, em 23 de julho, e enterrado posteriormente. Inicialmente, a comunidade tratou o caso como afogamento, conforme menciona documento da Fundação Nacional do Índio (Funai) que consta no inquérito. Dias mais tarde, circulou a informação que o indígena havia sido morto com golpes de faca. No dia 28, os policiais estiveram no local em que o corpo foi encontrado e, embora não fosse possível a realização de perícia – pelo tempo decorrido e pela falta de preservação do local – , a equipe efetuou uma varredura em um raio de 10 metros. Segundo a informação policial, não foram encontrados indícios de luta corporal, marcas que indicassem arrasto do corpo, manchas de sangue, nem qualquer outro vestígio de violência ou da presença de não-índios na área.Para verificar a causa da morte, o corpo do indígena foi exumado no início de agosto, após decisão judicial e autorização do filho de Emyra. O exame necroscópico foi realizado na própria TI, por opção do médico legista, respeitando as tradições indígenas. O laudo pericial, assinado por dois médicos legistas, apresentado em 15 de agosto, indica o afogamento como causa da morte de Emyra Wajãpi. No exame, não foram encontradas lesões penetrantes no tórax ou abdome que pudessem ter causado a morte. O laudo também demonstra a inexistência de lesões na região genital, nos olhos e no pescoço.