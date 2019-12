Responsabilidade social: SESI, SENAI AP e parceiros beneficiam comunidade do Ambrósio

Santana – Dezenas de famílias que vivem na comunidade do Ambrósio, no município de Santana, foram beneficiadas com uma grande ação de responsabilidade social realizada pelo SESI, SENAI Amapá e parceiros na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro, na Escola Estadual Professor Afonso Arinos de Melo Franco. A iniciativa faz parte do Projeto "Círculos em Movimento", o qual fomenta a cultura de paz nas comunidades e escolas, por meio do diálogo e do respeito ao próximo.





As famílias receberam alimentos não perecíveis arrecadados durante a Maratona Pré-Enem, na Escola SESI, totalizando 81 kits de gêneros alimentícios. As crianças também receberam 81 brinquedos (para meninos e meninas) que foram sorteados durante a programação, que contou, ainda, com pintura de rosto, desenhos para colorir e ação de saúde, com atendimentos de aferição de pressão arterial, peso e altura para classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) , e medição da circunferência abdominal .





A manicure Raimunda Costa, 35 anos, aguardava ansiosa pela ação. Ela possui oito filhos, dois deles estudam na Afonso Arinos. Ela parabenizou a iniciativa e agradeceu a colaboração que ajudará, que a família tenha um Natal mais feliz. “Acho muito importante ter alguém que olhe por nós, principalmente porque também sofremos preconceito por morarmos aqui, onde é difícil chegar alguma ajuda. Gostaria que viessem mais vezes”, aprovou.





A gestora da Unidade Integrada SESI SENAI Santana e também coordenadora do projeto Círculos em Movimento, Sandra Duarte, explicou que as famílias atendidas foram selecionadas por meio do Projeto Comunidade Restaurativa, realizado pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP) e Tribunal de Justiça do Estado (TJAP) – parceiros da ação. “É uma grande satisfação dar oportunidade a essas famílias e isso só foi possível graças à união de todos os envolvidos em prol de um bem maior”, disse.





Círculos em Movimento trabalha a cultura de paz nas escolas, considerando a formação de gerações que compreendam o processo de auto responsabilização e solução dos próprios conflitos por meio do diálogo e do amor ao próximo, tornando a sociedade menos conflituosa e mais justa. Nele, são desenvolvidas habilidades de comunicação e relações afetivas nos alunos, como o respeito, empatia e perdão.