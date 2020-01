AS ANDANÇAS DE DAVI ALCOLUMBRE :

Social e Infraestrutura. Inicia 2020 com liberação de recursos milionários das Emendas Parlamentares para obras nas áreas da Saúde,Social e Infraestrutura.





Reinaldo Coelho





O ano de 2020, começou com a presença do senador Davi Alcolumbre, no Estado do Amapá, mesmo com o Congresso Nacional em recesso, o senador vem atuando junto aos seus eleitores e as autoridades constituídas, trazendo notícias benfazejas para os gestores Estadual e municipal de todos os recantos amapaense.

Em reunião realizada na última terça-feira (21), pela manhã, na Unifap, com a participação do reitor Julio Cesar Sá, dos deputados André Abdon, Acácio Favacho, Luiz Carlos e Aline Gurgel e a comunidade acadêmica, o presidente do Senado Davi Alcolumbre anunciou que até fim de junho a universidade receberá mais R$ 30 milhões para a construção de cinco prédios a serem destinados a área de filosofia e ciências humanas. Ele disse que cada parlamentar presentes, mais o senador Lucas Barreto que já vem se empenhando em favor da Unifap, destina R$ 5 milhões.

É uma resposta ao pleito apresentado pelo reitor e por todos os coordenadores de cursos presentes à reunião. De forma unânime eles afirmaram que o maior problema da Unifap é a falta de estrutura. Muitos cursos estão abrigados em situação precária e ameaçados de serem extintos, por falta de condições.

é um dos mais modernos do mundo, e que, certamente, atenderá uma boa parte da demanda para saúde no Amapá. “Não só a comunidade acadêmica será beneficiada, mas toda a população”, destacou. Além dos novos investimentos, Davi disse que toda a bancada, há anos, está empenhada na construção do Hospital Universitário para onde já foram carreados cerca de R$ 170 milhões. Reiterou que o HU é tratado como prioridade,é um dos mais modernos do mundo, e que, certamente, atenderá uma boa parte da demanda para saúde no Amapá. “Não só a comunidade acadêmica será beneficiada, mas toda a população”, destacou.

Além dos recursos anunciados hoje, a Unifap, disse Davi, ainda será atendida com emenda da maioria dos parlamentares da bancada, devido ao esforço e a dedicação do reitor Julio Sá, que apresentou as necessidades e os projetos.

Em seguida a comitiva do presidente do Congresso visitou as obras do Hospital que depois de inaugurado, daqui a cerca de um ano, vai gerar mais de 1.300 empregos diretos e cerca de 3.000 indiretos e já atenderá com mais de 50% de sua capacidade.





Hospital Universitário deve ser inaugurado ainda neste semestre





Após reunião, na terça-feira, 21, pela manhã, com a reitoria e a comunidade acadêmica da Unifap, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, os deputados federais Luiz Carlos, André Abdon, Acácio Favacho, Aline Gurgel e do seu suplente, Josiel Alcolumbre, vistoriaram as dependências da maior obra de saúde pública da região norte do Brasil nos últimos 50 anos e afirmaram que a obra está bem avançada e que até o fim deste semestre a unidade será inaugurada.





Em março do ano passado, Alcolumbre acompanhou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em visita as obras de saúde do Estado e garantiu a liberação de R$ 40 milhões para equipar parte das dependências da unidade. Dos R$ 120 milhões necessários para a compra de todos os equipamentos, R$ 75 milhões já estão garantidos pelas emendas impositivas da bancada federal. O projeto do HU foi orçado em R$ 172 milhões e recebeu recursos também do ministério da Educação e do governo do Amapá.









“Acredito que todos nós, amapaenses, estamos dando uma virada de página na história da saúde pública do nosso estado com realização desta obra. Ao longo destes últimos 3 anos, viemos aportando recursos significativos para a construção deste que vai ser o maior hospital do norte brasileiro. E, do lado da universidade, tudo também está sendo cumprido dentro do cronograma previsto. Ou seja, mais uma vez, estamos colhendo o resultado de um esforço conjunto por uma saúde de excelência para todo o Amapá”, destacou o presidente do Congresso.





“LUZ PARA TODOS”





Em solenidade realizada no dia 17, pela manhã com a presença do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, do governador Waldez Góes, do prefeito de Macapá Clécio Luis, deputados André Abdon e Luiz Carlos da bancada federal e outras autoridades foram entregues 1.000 ligações de energia 24h nas áreas rurais de Lourenço e Carnot no município de Calçoene.

A retomada do programa Luz para Todos só foi possível através da ação direta do senador Davi Alcolumbre. São cerca de 12 mil domicílios das comunidades do interior atendidos com energia 24 horas.





R$ 8,2 milhões de contrapartida da Eletronorte cobrindo 12 municipios que já estarão interligados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O total de investimentos é de R$ 172,6 milhões, tendoR$ 8,2 milhões de contrapartida da Eletronorte cobrindo 12 municipios que já estarão interligados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O presidente Roberto Parucker da Eletronorte disse que “o empenho do senador Davi Alcolumbre, que inúmeras vezes buscou, junto à Eletronorte, o apoio para que as obras do Luz Para Todos fossem retomadas. Já são 200 empregos gerados e energia fazendo a diferença na vida das pessoas”, finalizou Parucker.





Davi anuncia investimentos para modernização do Teatro das Bacabeiras









realizado na segunda-feira, 20, à tarde, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ao lado do governador Waldez Góes nas escadarias do Teatro, a partir das 16h, anunciou o início das obras de modernização e reforma da estrutura cênica do Teatro. Em evento querealizado na segunda-feira, 20, à tarde, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ao lado do governador Waldez Góes nas escadarias do Teatro, a partir das 16h, anunciou o início das obras de modernização e reforma da estrutura cênica do Teatro.

Os R$ 1,8 milhão conseguidos por Davi serão investidos para recuperação da estrutura do prédio e aquisição de novas poltronas, carpetes, iluminação, catracas, sistema de climatização, equipamentos de informática, móveis e softwares e sairão do orçamento do Ministério da Cidadania.

Na ocasião foi lançado o edital do programa “Circula Amapá”. O governo do estado acessou recursos do governo federal, no valor de R$ 1 milhão, para premiação de projetos artísticos e culturais. A proposta consiste em fomentar a cultura no Amapá, com programas de reconhecimento e valorização dos produtores, artistas, grupos de segmentos culturais e das artes.





Glicério Marques será transformado em Centro Poliesportivo e de Lazer





Serão investidos R$ 10 milhões, captados por ação direta do senador Davi Alcolumbre.

Para comemorar os 70 anos de atividades do Gigante da Favela, hoje, 15, foi assinada a Ordem de Serviço para as obras de revitalização em evento realizado nas dependências do estádio.

A nova concepção prevê além do campo de futebol, a expansão de áreas para outras atividades esportivas e o centro de formação de atletas.

O senador Davi Alcolumbre disse que fez todo o trabalho para trazer esses recursos de forma sigilosa, porquanto muito já se tinha prometido e a sonhada revitalização do Glicerão não se realizava. Davi cuidou até de trazer o então ministro do Esporte a Macapá sem que ninguém soubesse. A vinda do ministro foi decisiva para convence-lo a liberar os cerca de 10% do orçamento de todo o ministério, arrematou Davi.

Ao entregar a O.S. ao diretor da empresa responsável pela obra, o prefeito Clécio Luis disse que estava depositando nas mãos do empresário o sonho de todos os amapaenses de ver essa obra concluída o mais rápido possível. Clécio chegou a prever que antes de deixar a prefeitura entregará o novo Glicério Marques pronto. Ao entregar a O.S. ao diretor da empresa responsável pela obra, o prefeito Clécio Luis disse que estava depositando nas mãos do empresário o sonho de todos os amapaenses de ver essa obra concluída o mais rápido possível. Clécio chegou a prever que antes de deixar a prefeitura entregará o novo Glicério Marques pronto.





Davi vai ao Jari e anuncia investimentos de R$ 70 milhões





O anúncio dos investimentos no sul do estado foi feito nesse final de semana quando o presidente do Congresso chegou a Laranjal acompanhado pelo governador Waldez Góes, pelo vice Jaime Nunes, o suplente Josiel Alcolumbre e deputados da bancada federal.

Desse total de R$ 70 milhão previstos para investimentos no Jari, uma parte é de recursos extras adquiridos por Alcolumbre junto aos ministérios em Brasília, emendas individuais e indicações em conjunto com a bancada. Desse montante, R$ 63 milhões correspondem a recursos extras que foram trabalhados por Davi em 2019, e inclui uma das obras fundamentais para a população da região: a construção da Ponte do Jari. O trabalho será feito pelo Exército Brasileiro e as obras iniciam ainda neste primeiro semestre de 2020. Foram alocados R$ 45 milhões e os recursos já estão empenhados no ministério do Desenvolvimento Regional.

essa soma significativa de investimentos no Jari. Davi destacou que seu esforço pessoal, da bancada e apoio do governador Waldez possibilitaramessa soma significativa de investimentos no Jari.

“A união faz o desenvolvimento e é esse resultado, de um esforço continuado, que trouxe mais conquistas para Laranjal. Em 2020, vamos continuar trabalhando pelo Jari, um município que é parte da lista de prioridades da nossa bancada, e vamos cuidar do futuro dos moradores do Vale. Sei o tamanho da minha responsabilidade na figura de senador e agradeço ao povo do Amapá, por toda confiança que me deu até aqui. Vamos em frente! ”, finalizou Davi.





TERCEIRO NA LINHA SUCESSÓRIA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, SENADOR AMAPAENSE É O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO.









O senador do Amapá Davi Alcolumbre (DEM) foi eleito presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, com um mandato de 2 de fevereiro de 2019 até 31 de janeiro de 2021.

No período do primeiro ano (2019) da sua gestão frente ao Parlamento Brasileiro, Davi Alcolumbre, conseguiu um grande avanço nas pautas política brasileira e principalmente deu ao seu estado natal, prestigio junto aos ministérios do governo Jair Bolsonaro, que na sua maioria estiveram no Estado do Amapá, para conhecer in loco as necessidades de investimentos de recursos federais nas diversas áreas estruturante amapaense.

Além das visitas protocolares os ministros trouxeram recursos e assinaram parcerias, através de convênios para os avanços de obras necessária ao desenvolvimento e as atividades prioritárias de prestação de serviço aos amapaense.

Um dos mais importantes atos do senador amapaense, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi como Presidente do Congresso Nacional, assumiu interinamente o cargo de presidente da República em outubro de 2019.

Seu primeiro compromisso como presidente da República em exercício foi no dia 24/10 embarcou para a região Nordeste para acompanhar as atividades de combate a situação das praias atingidas pelo vazamento de petróleo, considerado um dos maiores desastres ambientais da história recente do país.

No dia seguinte uma sexta-feira (25), o presidente em exercício assinou decreto, que regulamentava a transferência das terras da União ao Estado do Amapá, prevista na Medida Provisória (MP) 901/2019. O ato aconteceu na Fortaleza de São José, em Macapá.





Biografia





David Samuel Alcolumbre Tobelem nasceu em 1977, em Macapá, capital amapaense, e é empresário. Começou na política no PDT, partido pelo qual se elegeu vereador de Macapá em 2000. Também foi secretário de Obras do município. Em 2002 foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2006 e em 2010. Desde 2006 é filiado ao DEM e faz parte do diretório nacional e do conselho político do movimento jovem da legenda.





Em 2014 foi eleito senador, com 36,26% dos votos válidos. No Senado, presidiu a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e participou de colegiados como a Comissão Temporária para Reforma do Código Comercial e da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. Em 2018, foi candidato ao governo do Amapá, mas não se elegeu. Seus suplentes são José Samuel Alcolumbre Tobelem (DEM) e Marco Jeovano Soares Ribas (DEM).