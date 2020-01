Em novembro/2019, vendas no varejo amapaense recuam (-0,7%)

O comércio varejista ampliado do Amapá cresceu 25,7%, frente a novembro de 2018, décima primeira taxa positiva consecutiva. Assim, o varejo ampliado acumulou ganho de 19,2% de janeiro a novembro de 2019, contra igual período do ano anterior. O indicador acumulado nos últimos doze meses, ao passar de um aumento de 14,4% em outubro para 16,9% em novembro, também apontou avanço no ritmo de vendas. A publicação completa está disponível neste link: <

O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, registrou aumento de 0,5% em relação a outubro de 2019, é o décimo resultado positivo no ano. Apenas setembro registrou queda nessa comparação.

O comércio varejista avançou 16,1% em novembro de 2019 frente a igual mês do ano anterior, décima primeira taxa positiva seguida nessa comparação. Com isso, o varejo acumulou avanço de 14,2% de janeiro a novembro de 2019, comparado a igual período do ano anterior. O indicador acumulado nos últimos doze meses, ao passar de um avanço de 11,6% em outubro para 12,8% em novembro, sinalizou aumento de ritmo nas vendas.







De outubro para novembro de 2019, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista cresceu 0,6%, com predomínio de resultados positivos em 22 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Roraima (9,3%), Rondônia (8,5%) e Acre (6,7%).







Por outro lado, pressionando negativamente, figuram cinco das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Amapá e Rio Grande do Norte (ambos com -0,7%) e Santa Catarina e Distrito Federal (ambos com -0,6%).







No comércio varejista ampliado, entre outubro e novembro a variação do volume de vendas foi de -0,5% com predomínio de resultados positivos atingindo 14 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Roraima (7,7%), Pará (3,2%) e Amazonas (2,5%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 13 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Espírito Santo (-2,8%), Pernambuco (-2,2%) e Paraíba (-1,9%).