CRÔNICA DE GILBERTO PINHEIRO

Vamos à verdadeira história da onça. O Edmílson, proprietário do puc-puc, tinha que passar pelas três ilhas: Viçosa, Arrozal e Valério. Passou em Viçosa, e depois, ao chegar em Arrozal, soube que uma onça havia comido umas reses suas (que já eram poucas, pois ele era um pequeno criador). Deixou as três presidentes de seção com as urnas, na Ilha do Valério, e foi caçar a onça. Viu o rastro, mas não matou o animal. Voltou para o barco. Acontece que, ao ir atrás do animal, perdeu a maré do dia, e, à noite, não dava para viajar, devido ao fenômeno da pororoca – que espalhava paus e árvores no rio. Só pôde viajar no dia seguinte, ou seja, ao perder a maré, perdeu um dia, chegando ao terceiro dia, em Chaves.