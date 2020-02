Equipe de robótica do SESI Amapá participará de festival nacional em São Paulo

Macapá – A equipe de robótica Marco Zero Enterprise, composta por quatro estudantes e dois professores técnicos do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá, competirá no Festival SESI de Robótica que será realizado nos dias 7 e 8 de março deste ano, em São Paulo. O grupo vai competir no Torneio First Tech Challenge (FTC), uma das modalidades do evento que reúne times de todo o Brasil.





A FTC é uma competição para jovens de 12 a 18 anos que mistura ciência, tecnologia, engenharia e matemática em desafios estabelecidos pelo tema de cada temporada. Os jovens são desafiados a projetarem, programarem e construírem robôs capazes de realizar tarefas. O grupo é formado pelos alunos do 2º ano do Novo Ensino Médio, Ana Luiza Chagas e Filipe Brito Isacksson; pelos estudantes do 3º ano da Educação Básica do SESI e Educação Profissional do SENAI - EBEP, José Evaldo Gonçalves e Gabriel Pelaes, além dos professores Edgar Isacksson e Frank Corrêa.





Isacksson explica que os ensinamentos vão muito além da robótica. “Não se trata tão somente de um robô, mas de como esses adolescentes se preparam para uma temporada. São meses de planejamento, estratégia, planos de ação e marketing que eles precisam executar, além de um projeto de engenharia eficaz para construir um robô que desenvolva as missões da competição”, explicou.





O torneio contribui, ainda, para que os competidores desenvolvam habilidades como comunicação, resolução de conflitos, tomada de decisões e raciocínio lógico, estimulando a inovação, criatividade e o trabalho em grupo. Gabriel, um dos competidores, está confiante. “Estamos na expectativa de conseguir alcançar os nossos objetivos, pois trabalhamos muito para isso. Esperamos ter um bom desempenho e conquistar essa vitória”, disse o estudante.





Festival SESI de Robótica