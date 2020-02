Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU-AP - CONCURSO PÚBLICO

CAU-AP abre inscrições

18 vagas na cidade de Macapá





Publicado o edital do Concurso Público Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU-AP , com 18 vagas (2 efetivas e 16 de cadastro reserva) para os cargos de Assistente Administrativo (médio) e Agente de Fiscalização (superior). Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Macapá (AP).





inscrições poderão ser feitas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, ATÉ o dia 06 de abril de 2020. As taxas de inscrição são de R$ 50 e de R$ 60. Com execução técnica do Instituto Quadrix, aspoderão ser feitas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico, ATÉde 2020. As taxas desão de R$ 50 e de R$ 60.





As remunerações salariais são de R$ 2.198,17 e de R$ 6.612,77, acrescidas dos seguintes benefícios: vale-alimentação, no valor de R$ 513,85 (quinhentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) por mês; auxílio-saúde indenizatório, no valor de R$ 250,85 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) por mês; e auxílio-transporte. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.





A prova objetiva (composta de 120 itens, valendo 120 pontos) será aplicada no dia 26 de abril de 2020, no turno da tarde, com duração de 3 horas e 30 minutos





Edital Normativo está disponível em http://www.quadrix.org.br. está disponível em