INÍCIO DAS AULAS 2020 NO AMAPÁ

Serão mais de 145 mil estudantes (120 mil alunos da rede estadual e 25 mil da rede municipal de Macapá), que estarão retornando ao ambiente escolar. A maior preocupação dos gestores e educadore é atrair a comunidade escolar (pais e responsáveis) para compartilharem das ações pedagógicas que estarão sendo aplicadas no novo ano letivo.









Na última quinta-feira (27) as escolas das redes estadual e municipais, deram início ao Calendário Escolar 2020, algumas devidos as peculiaridades ainda não deram início as aulas, principalmente as localizadas na Zona Rural. O governo estadual, através da Secretaria estadual de Educação (Seed) abriu o ano letivo no Colégio Amapaense com uma solenidade que contou com a presença do governador Waldez Góes e das autoridades educacionais e corpo docente e discente daquele educandário, que cursam o Ensino Médio Integral.





De acordo com a Seed este ano o atendimento da rede estadual alcançará 120 mil estudantes da Educação Básica em2020. Esta volta às aulas é para mais de 80% das escolas estaduais.

O retorno da outra parte está prevista para entre os meses de março e abril. Para o governador Waldez Góes, a ocasião é de incentivo aos alunos que encaram o ano cheio de aprendizagem e conhecimentos.









"É um momento de acolhimento para o início do ano letivo de 2020. E nós temos esse compromisso recepcionar os alunos e pais. Desejamos um bom ano de estudos e reafirmamos nosso compromisso com os investimentos na Educação", desejou na ocasião Waldez Góes.





Para o início desse ano letivo, o governo estadual investiu mais de R$ 3,3 milhões para as escolas públicas da rede estadual dos 16 municípios. O recurso foi repassado pelo executivo estadual, através da Seed, por meio do Programa Escola Melhor (Proem), do Tesouro Estadual. O investimento é para despesas com merenda escolar, manutenção e reparos nas unidades escolares. Foram 394 escolas contempladas, beneficiando mais de 120mil estudantes.

As quantias referentes à merenda e manutenção foram creditadas no Cartão Escola, no último dia 12 de fevereiro. Os gestores puderam usar os recursos em serviços de pequenos reparos, manutenção da infraestrutura dos colégios, compra de material de consumo e merenda.









Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a Secretaria de Educação realizou o Encontro de Gestores, com mais de 300 profissionais como diretores, diretores-adjuntos e coordenadores pedagógicos. A iniciativa prepara melhor as equipes para o ano letivo. Além da palestra de incentivo à liderança, os gestores também socializaram boas práticas de gestão, tiveram acesso ao diagnóstico da rede estadual de ensino e sobre execução de projetos estratégicos da política educacional do Amapá. Além dos recursos financeiros foi trabalhando os recursos humanos da rede estadual de educação com a realização de Capacitação das equipes gestoras.





MUNICIPIO DE MACAPÁ





Abertura do ano letivo 2020 dos alunos do ensino fundamental e EJA é marcada com posse da equipe gestora da EMEF Maria Luiza Bello









A Prefeitura de Macapá deu início às aulas da rede municipal de ensino para os alunos do ensino fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA), nesta quinta-feira, 27. Cerca de 25 mil estudantes retornaram às salas de aula. A abertura oficial do calendário escolar para esses alunos ocorreu na Escola Municipal Maria Luiza Bello, onde foi dado posse à equipe gestora da instituição de ensino.





“Iniciamos as aulas em toda a nossa rede de ensino fundamental e EJA, com exceção das escolas Neusona e Maria Bernadete, que foram reinauguradas meses após o início do ano letivo de 2019, pois estavam passando por reformas; e as escolas Maria Isabel e Eunice das Chagas, que estão concluindo suas revitalizações. Nós organizamos um planejamento para as atividades tanto na nossa rede de ensino da capital quanto na zona rural”, informou a secretária de Educação de Macapá, Sandra Casimiro.





A unidade escolar Maria Luiza Bello foi a primeira escola municipal que realizou a escolha direta de sua equipe gestora, eleita em assembleia geral, realizada em outubro de 2019, com a participação de pais, alunos, professores e técnicos, onde foram eleitos os integrantes da Chapa Compromisso, composta pelos membros Franciana Baia Ferreira (diretora), Henrique Chaves Vieira (secretário administrativo) e Tatiana da Silva Malafaia (secretária escolar). “Este ano, teremos outras escolas que também passarão por esse processo”, destacou a secretária.





Representando a comunidade escolar, a senhora Greice Fabricia, mãe da aluna Maria Eduarda Araújo, do 2º ano do ensino fundamental, falou de suas expectativas para o novo ano letivo da filha e agradeceu os servidores pela dedicação aos alunos. “É um prazer participar dessa abertura. Quero agradecer toda a escola pela dedicação e paciência com minha filha e com todas as crianças dessa instituição”, ressaltou.





A Escola Municipal Maria Luiza Bello funciona em Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Macapá e Unifap. Atualmente, atende 203 alunos de 6 a 10 anos. É referência no ensino fundamental I, nas modalidades do 1º ao 5º ano. Foi a primeira instituição de ensino da rede municipal a realizar o processo de gestão democrática escolar, de acordo com a Lei 2.324/2019-PMM.





A programação de volta às aulas contou ainda com a participação da equipe de arte-educadores da CTMac e dos personagens Boneca Leleka e Tio Nescal, que fizeram a alegria da criançada.