PARABÉNS , minha querida MACAPÁ .

"A minha cidade é a minha identidade, onde guardo as melhores recordações da minha vida. Hoje, o dia é dela. Parabéns!"





Reinaldo Coelho

Quem conhece minha cidade, sabe quão bela ela fica a cada ano que passa. Hoje, celebramos mais um aniversário. Parabéns para ela! Neste 04 de fevereiro, a nossa cidade completa 262 anos, e hoje, nada mais justo que parabenizar o povo macapaense, gente de bem, guerreira, honesta e batalhadora que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento do município/estado e dentro das suas possibilidades não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para essa cidade.

Sou macapaense nato, nascido, criado e vivendo 65 anos nessa maravilhosa cidade amazônica, banhada pelo gigantesco Rio Mar, cortada pela imaginária Linha do Equador. Protegida espiritualmente pelo patrono São José de Macapá, que recebe os macapaenses e seus visitantes com a benção de um pai protetor. Protegida fisicamente pelos baluartes e silenciosos canhões centenários da gigantesca Fortaleza de São José de Macapá.

Essa Macapá eu con heci há 65 anos, tive o prazer de correr em suas ruas e avenidas piçarrentas, de andar na lama fofa da Rua Beira da Praia, olhando as embarcadiças chegarem no Canal da Fortaleza, que aportavam na Rua Cândido Mendes, carregados de pescados e hortifrutigranjeiros para abastecer a linda Macapá e serem vendidos no Mercado Central, hoje revitalizado. Local de mil histórias e causos. A carne bovina e suína era abatida no matadouro do Elesbão, onde hoje é o Parque do Forte (Lugar Bonito). Esse local ficava na cabeceira de um trapiche que chegava até o canal do Rio Amazonas, onde devido o sangue animal, minava de ‘tralhotos’, que pegavam os banhistas e ‘tatuavam’ desenhos na pele. Cândido

As ruas de Macapá, na direção Norte chegavam até o Laguinho, na direção Sul, até o Bairro do Beirol, na direção leste até a atual Leopoldo Machado e ao Leste o famoso e cantado de Osmar Junior, Igarapé das Mulheres.

Lembro bem desta Macapá antiga, pois morava, na Avenida Presidente Vargas, 770, entre as Ruas Eliezer Levy e Odilardo Silva. Estudava no Colégio Getúlio Vargas, anexo do Instituto de Educação do Amapá (IETA), depois fechado e transferido para a Escola Modelo Guanabara.

Janelas e portas abertas, pássaros cantando nas janelas, pois, atrás da caso dos meus avós Benedito Ferreira do Nascimento (Mestre Benedito) Dona Nenê (Josefina Moura) reinava majestosamente a ‘Mata do Rocha’, que era um pequeno bosque, que ia até a Avenida FAB, com árvores legitimamente amazônica e uma fauna farta, onde a molecada brincava de esconde esconde, fugindo do IETA e do Colégio Amapaense (CA).

Bem, janelas e portas abertas, pássaros cantando, vizinhos amigos e um verdadeiro espirito de comunidade, e olha que a vizinhança era composta de carpinteiros, empresários, promotor, do prefeito de Macapá, pois a residência oficial era na esquina de Eliezer Levy e Mendonça Furtado. Policial, negros crioulos oriundo de Caiena, que eram ourives. Mas, as festas eram todos convidados.

Aqui em Macapá existia uma paz que não tinha igual. Hoje, tudo mudou, como é natural, nós seres humanos mudamos e mudamos tudo que nos rodeia, muitas para o melhor, outras não. Mas Macapá, cresceu junto com seu povo. Conquistou junto com eles grandes avanços, as ruas foram asfaltadas, estão esburacadas. As casas de cerquinha de madeira, hoje são muradas, e altos muros, com proteções tecnológicas avançadas.

Verticalizou. O progresso trouxe a independência institucional e jurídica, tornou-se capital de um Estado, tornou-se uma cidade/estado, comportando em sua Zona Urbana 60% dos habitantes do Amapá. A juventude predomina, as escolas crescem, mas a qualidade não está acompanhando, infelizmente. Muito tem sido feito para reverter essa triste estatística, mas, somente daqui há algumas décadas, é que teremos provas de que o caminho foi correto, espero que sim. Pois, a JUVENTUDE não pode esperar e perder tempo com erros nossos.

Esta viajem no meu tempo, me leva a desejar que cada um de nós sejamos um ponto de apoio na constante construção de uma Macapá melhor, que através de valores sólidos ajudemos a preparar as crianças e jovens para as transformações que Macapá tanto precisa.

Parabéns a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento de Macapá; buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor; não perdendo de vista os anseios da comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos; existem sim barreiras e desafios que serão transpostas sempre que for da vontade daqueles que governam e principalmente, se for fruto do anseio do nosso povo.

É com orgulho de ser macapaense, de pertencer a esta cidade, que deixo esses anseios, de que MACAPÁ sempre seja amada por todos nós e que a abracemos todos os dias como o caudalosos Rio Amazonas, faz diariamente.