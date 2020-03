A POPULAÇÃO ESPERA RESPOSTAS HÁ 39 ANOS

Agora, no dia 29 de fevereiro de 2020, outra saída, agora do B/M Anna Karolina III do Porto do Grego, classificado como precário pela Marinha do Brasil, também sem dar conhecimento da lista de passageiros e do romaneio de carga, que naufragou, também no sul do Amapá, e também de madrugada, desfazendo famílias que se valiam do transporte fluvial para chegar aos locais planejados e que tiveram os seus planos interrompidos, morrendo afogados: crianças, adultos e idosos. Não se conhece os números finais da tragédia, mas se aproxima de 30 as vidas perdidas.