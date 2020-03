8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Por muito tempo as mulheres viveram à sombra dos homens, dependiam deles para tudo e eram muitas vezes subestimadas e consideradas como "seres inferiores". Os tempos mudaram e começou uma luta entre homens e mulheres para provar que ambos são capazes de realizar as mesmas tarefas, com a mesma competência e que são iguais não só perante a lei, mas perante a sociedade e, inclusive, no meio familiar. De alguns anos para cá elas estão mais presentes em ambientes onde o domínio masculino imperava. Aos poucos, estão quebrando as barreiras do preconceito e ocupando espaços que antes eram exclusivos para homens. Agora eles estão tendo que aprender a conviver com as mulheres em todas as áreas da vida, seja em casa, no trabalho e até mesmo na faculdade.