Ações de prevenção de combate à proliferação do Covid-19, estão sendo acionadas no Estado e na capital amapaense.

No último domingo (15) aconteceu uma reunião com os gestores municipais e o Governo do Amapá. No encontro, os gestores discutiram como se dará o fluxo de atendimentos nos casos do Coronavírus (Covid-19) no estado e municípios. Segundo o chefe do Executivo municipal, a principal medida é alinhar as informações sobre os casos suspeitos, seguindo orientações do Ministério da Saúde.