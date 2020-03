AS SUPERAÇÕES E AS VITÓRIAS DE UM PROJETO DIGNO DE SÃO JOSÉ DE MACAPÁ

Muito Grato a Topaza Construtora, nas pessoas de minha filha, recém mamãe Bárbara e do genro também arquiteto Victor, da longeva Altair Pereira Imóveis, que sempre assimilou minha ausência e patrocinou muitos detalhes deste majestoso projeto , a Monte em nome do amigo Ladislao, a Fecomércio, em nome do amigo Viter, a NortLog, em nome do Jaime, Adiomar e Kleber, pois foi a empresa que transportou a imagem para este local, além dos fogos que acabamos de ouvir para Macapá, ao escultor Lindomar Plácido da Costa, tão paciente e introvertido, porém, capacitado por Deus. Ao Dico construtor, ao Marivaldo, outro artista, aos membros da Seinf, do Sebrae, da Macapá Luz, Prefeitura, Cea, ao arquiteto Odailson Benjamin, a Assembléia Legislativa do Amapá, através de seu presidente, a imprensa em nome do J Ney, Tarcisio Franco, Rodrigo Silva, Douglas Lima, Luiz Melo, TV Record, Band, Ivo Cannuti, Olimpio Guarani,Tv Amapá, Tribuna Amapaense e as emissoras de rádio e Televisão que nos apoiaram e todas as que ora cobrem esta manhã festiva.